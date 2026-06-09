No sólo Boris, ahora se forma tormenta Cristina: ve trayectoria, dónde y cuándo pegan y más afectaciones

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Tormenta Boris causa lluvias y más. Foto: Cuartoscuro | X@conagua_clima

A la presencia de Boris se sumó la formación de la tormenta tropical Cristina, también en el océano Pacífico, y que continúa ganando fuerza. Autoridades mantienen bajo vigilancia los fenómenos climatológicos a la espera de que, en las próximas horas, Boris posiblemente toque tierra en México.

¿Dónde podría tocar tierra la tormenta tropical Boris?

En las próximas horas, la tormenta tropical Boris estaría tocando tierra cerca de Acapulco, Guerrero, confirmó Fermín Damián Adame, meteorólogo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

“Se prevé que el ciclón esté tocando tierra durante la madrugada, posiblemente alrededor de las 2:00 de la mañana cerca de Acapulco, para posteriormente desplazarse hacia la región Sierra y llegar a Filo Mayor aproximadamente a las 5:00 de la tarde de mañana. Debido a que los brazos nubosos son muy amplios, es probable que las precipitaciones continúen por un periodo de hasta 24 horas”. Fermín Damián Adame, meteorólogo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional indica que la tormenta tropical Boris se localiza a 75 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, y a 215 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.

La #TormentaTropical #Boris se situó esta tarde a 75 km al sur-sureste de Punta Maldonado, y a 215 km al sureste de Acapulco, ambas poblaciones pertenecientes a #Guerrero. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/bcQkxkas0d — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026

Sigue en vivo la trayectoria de Boris y Cristina

La tormenta tropical Boris se mantiene avanzando hacia territorio mexicano.

Mientras que la tormenta tropical Cristina se mantiene más alejada de suelo azteca, manteniéndose bajo vigilancia de las autoridades.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta tropical Cristina provocará lluvias que pueden “producir inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en áreas de terreno empinado”, en las costas de Centroamérica.

Boris causa lluvias y Cristina está bajo vigilancia

Autoridades alertaron por lluvias ante la presencia de la tormenta tropical Boris acercándose a territorio mexicano. El más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas con puntuales torrenciales en:

Guerrero (sureste y costa)

Oaxaca (oeste y sur)

Así como lluvias muy fuertes con puntuales intensas en:

Jalisco (este y sur)

Colima

Michoacán (centro, costa y sureste)

Además de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:

Estado de México (oeste y suroeste)

E intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Ciudad de México

Morelos

Sin clases y bajo vigilancia: estados en alerta por Boris y Cristina

Gobiernos estatales de Guerrero, Oaxaca y Chiapas informaron que se mantienen en alerta por la presencia de la tormenta tropical Boris. A través de un comunicado, el Gobierno de Oaxaca explicó que se mantiene coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender “de manera oportuna cualquier afectación a la infraestructura eléctrica”.

“La vigilancia se concentra principalmente en la Costa y el Istmo de Tehuantepec, especialmente en los corredores eléctricos asociados a Oaxaca Potencia, Ciénega, Juchitán, Conejos, Pochutla, Miahuatlán, Puerto Escondido, Santa Rosa, Pinotepa y Ometepec, debido a la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes, caída de vegetación, deslaves y eventuales restricciones de acceso”. Gobierno de Oaxaca

COMUNICADO OFICIAL | LUNES 8 DE JUNIO DE 2026 pic.twitter.com/16chCac0dK — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) June 8, 2026

Por su parte, la Secretaría de Educación de Guerrero confirmó la suspensión de clases para el martes 9 de junio en las regiones de:

Sierra

Costa Grande

Acapulco

Costa Chica

Centro

Norte

Montaña de Guerrero

🔴🏫 #SEGInforma | Se suspenden clases el martes 9 de junio en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro, Norte y Montaña de Guerrero, ante el paso de la Tormenta Tropical Boris.



Mantente informado en nuestro sitio oficial 👉 https://t.co/pkmvCcDQQ3 pic.twitter.com/mDWg0NZyj1 — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) June 8, 2026

De acuerdo con lo dispuesto por las autoridades educativas del estado, la suspensión de actividades aplica para escuelas públicas y privadas en ambos turnos.

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Chiapas informó que el nivel de los ríos se mantiene bajo vigilancia.

🌊 Con el firme compromiso de salvaguardar a la población durante esta Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, el Sistema Estatal de Protección Civil realiza el monitoreo preventivo y constante de los niveles de los ríos. pic.twitter.com/A8E34KPfl3 — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) June 8, 2026

Además, destacó que la tormenta tropical Cristina “continúa ganando fuerza en el océano Pacífico”.

⚠️ ACTUALIZACIÓN | Monitoreo a la Tormenta Tropical "Cristina"

El Sistema Estatal de Protección Civil informa la actualización sobre el comportamiento de la Tormenta Tropical "Cristina", la cual continúa ganando fuerza en el Océano Pacífico:



📍 Ubicación: Su centro se localiza pic.twitter.com/Lls9MUHapR — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) June 8, 2026

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