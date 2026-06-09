No sólo Boris, ahora se forma tormenta Cristina: ve trayectoria, dónde y cuándo pegan y más afectaciones
A la presencia de Boris se sumó la formación de la tormenta tropical Cristina, también en el océano Pacífico, y que continúa ganando fuerza. Autoridades mantienen bajo vigilancia los fenómenos climatológicos a la espera de que, en las próximas horas, Boris posiblemente toque tierra en México.
¿Dónde podría tocar tierra la tormenta tropical Boris?
En las próximas horas, la tormenta tropical Boris estaría tocando tierra cerca de Acapulco, Guerrero, confirmó Fermín Damián Adame, meteorólogo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
“Se prevé que el ciclón esté tocando tierra durante la madrugada, posiblemente alrededor de las 2:00 de la mañana cerca de Acapulco, para posteriormente desplazarse hacia la región Sierra y llegar a Filo Mayor aproximadamente a las 5:00 de la tarde de mañana. Debido a que los brazos nubosos son muy amplios, es probable que las precipitaciones continúen por un periodo de hasta 24 horas”.
Fermín Damián Adame, meteorólogo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional indica que la tormenta tropical Boris se localiza a 75 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, y a 215 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.
Sigue en vivo la trayectoria de Boris y Cristina
La tormenta tropical Boris se mantiene avanzando hacia territorio mexicano.
Mientras que la tormenta tropical Cristina se mantiene más alejada de suelo azteca, manteniéndose bajo vigilancia de las autoridades.
Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta tropical Cristina provocará lluvias que pueden “producir inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en áreas de terreno empinado”, en las costas de Centroamérica.
Boris causa lluvias y Cristina está bajo vigilancia
Autoridades alertaron por lluvias ante la presencia de la tormenta tropical Boris acercándose a territorio mexicano. El más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas con puntuales torrenciales en:
- Guerrero (sureste y costa)
- Oaxaca (oeste y sur)
Así como lluvias muy fuertes con puntuales intensas en:
- Jalisco (este y sur)
- Colima
- Michoacán (centro, costa y sureste)
Además de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:
- Estado de México (oeste y suroeste)
E intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en:
- Ciudad de México
- Morelos
Sin clases y bajo vigilancia: estados en alerta por Boris y Cristina
Gobiernos estatales de Guerrero, Oaxaca y Chiapas informaron que se mantienen en alerta por la presencia de la tormenta tropical Boris. A través de un comunicado, el Gobierno de Oaxaca explicó que se mantiene coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender “de manera oportuna cualquier afectación a la infraestructura eléctrica”.
“La vigilancia se concentra principalmente en la Costa y el Istmo de Tehuantepec, especialmente en los corredores eléctricos asociados a Oaxaca Potencia, Ciénega, Juchitán, Conejos, Pochutla, Miahuatlán, Puerto Escondido, Santa Rosa, Pinotepa y Ometepec, debido a la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes, caída de vegetación, deslaves y eventuales restricciones de acceso”.
Gobierno de Oaxaca
Por su parte, la Secretaría de Educación de Guerrero confirmó la suspensión de clases para el martes 9 de junio en las regiones de:
- Sierra
- Costa Grande
- Acapulco
- Costa Chica
- Centro
- Norte
- Montaña de Guerrero
De acuerdo con lo dispuesto por las autoridades educativas del estado, la suspensión de actividades aplica para escuelas públicas y privadas en ambos turnos.
A través de sus redes sociales, el Gobierno de Chiapas informó que el nivel de los ríos se mantiene bajo vigilancia.
Además, destacó que la tormenta tropical Cristina “continúa ganando fuerza en el océano Pacífico”.
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