El 78.9% de las líneas de celular con terminación “0” ya fueron vinculadas

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Más de 9.6 millones de líneas ya fueron vinculadas. Foto: Cuartoscuro/IA

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, al corte del 19 de agosto, 9 millones 675 mil 589 líneas telefónicas con terminación en “0” ya fueron vinculadas, lo que representa el 78.9% del total previsto para este bloque.

En total, este grupo está integrado por 12 millones 268 mil 608 líneas. Con base en esas cifras, alrededor de 2.6 millones permanecen suspendidas porque sus usuarios todavía no han completado el proceso de vinculación.

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Al 19 de agosto, se han vinculado 9 millones 675 mil 589 líneas con terminación “0”, equivalente al 78.9% del total de este bloque que se espera que se vinculen.



ℹ️ Consulta más información: https://t.co/H9OEvTcNFG pic.twitter.com/nShwDy727A — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 20, 2026

78.9% de las líneas con terminación “0” ya fueron vinculadas

La CRT señaló que el avance de 78.9% corresponde a las líneas que ya cumplieron con el proceso requerido. La autoridad prevé que las que continúan suspendidas “en los siguientes días sean reactivadas”, conforme sus usuarios realicen la vinculación.

El organismo también informó que más de 2.35 millones de líneas que habían sido suspendidas ya fueron reactivadas después de que sus titulares completaron el trámite correspondiente.

CRT prevé depurar 2.5 millones de líneas en desuso

Además del avance en la vinculación, la Comisión contempla una depuración de aproximadamente 2.5 millones de líneas en desuso correspondientes a este bloque.

Esta depuración forma parte del proceso relacionado con las líneas con terminación en “0”, mientras continúa la vinculación de los números que permanecen suspendidos.

¿Qué pasa si mi línea terminada en “0” fue suspendida? ¿Qué hacer?

Las personas que cuentan con un número telefónico cuya última cifra es “0” y cuyo servicio fue suspendido no perdieron su número, informó la CRT.

Para recuperar el servicio, deberán realizar la vinculación de su línea ante la compañía telefónica de la que son usuarios. Una vez concluido el proceso, el servicio podrá recuperarse de forma inmediata.

Mientras una línea permanece suspendida, las personas usuarias todavía pueden utilizar algunas funciones, entre ellas:

Realizar llamadas a números de emergencia.

Comunicarse con servicios de atención ciudadana.

Llamar a su compañía telefónica.

Recibir la alerta sísmica.

Realizar el proceso de vinculación.

73.1 millones de líneas ya fueron vinculadas en todo el país

Al corte a hoy 20 de agosto, 73 millones 198 mil 386 líneas telefónicas ya habían sido vinculadas, cifra que representa el 50% del total previsto dentro del proceso, de acuerdo con la información presentada, esta cantidad equivale a llenar 906 veces el Estadio Banorte (Azteca).

Esta cifra representa el 60.5% del total de líneas que se espera vincular, considerando una depuración aproximada de 25 millones de líneas que se encuentran en desuso.

Foto: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

Entre las líneas que podrían ser depuradas se encuentran aquellas que corresponden a:

Chips de regalo incluidos en paquetes que nunca fueron activados.

Chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales.

Chips de un solo uso obtenidos mediante promociones.

El proceso de vinculación tiene como objetivo identificar las líneas móviles activas y eliminar el anonimato en la telefonía celular, como parte de las acciones para combatir delitos como el fraude y la extorsión.

Calendario de vinculación por último dígito del celular

Después del periodo establecido para las líneas terminadas en “0”, el calendario oficial de vinculación continuará de acuerdo con el último dígito del número telefónico:

1: 31 de agosto.

31 de agosto. 2: 15 de septiembre.

15 de septiembre. 3: 30 de septiembre.

30 de septiembre. 4: 15 de octubre.

15 de octubre. 5: 31 de octubre.

31 de octubre. 6: 15 de noviembre.

15 de noviembre. 7: 30 de noviembre.

30 de noviembre. 8: 15 de diciembre.

15 de diciembre. 9: 31 de diciembre.

¿Cómo vincular mi línea telefónica?

Las personas usuarias pueden realizar el proceso de vinculación de dos formas: de manera presencial en un centro de atención de su compañía telefónica o de forma remota mediante las plataformas habilitadas por cada empresa, la CRT también puso a disposición el portal: Portal de vinculación de la CRT para acceder a las plataformas de las distintas compañías telefónicas.

Para resolver dudas sobre el proceso, la ciudadanía puede comunicarse a través de los perfiles oficiales de la CRT en redes sociales, enviar un correo electrónico a dudasvinculacion@crt.gob.mx o llamar al número de atención ciudadana 079, disponible las 24 horas.

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