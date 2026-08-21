La Güera de las Estrellas comparte códigos sagrados para atraer dinero y amor; ¿cuáles son?

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La Güera de las Estrellas compartió nuevos códigos sagrados para atraer dinero y amor, durante su participación en el noticiero “A las nueve en Uno”.

La tarotista aseguró que la actual etapa, marcada por eclipses y movimientos planetarios, estaría provocando cambios emocionales y recomendó recurrir a la oración y la meditación.

De acuerdo con su interpretación astrológica, la luna creciente en Virgo favorecería los asuntos económicos, mientras que Venus en un aspecto positivo ayudaría a mejorar las relaciones sentimentales y familiares.

¿Cuál es el código de La Güera de las Estrellas para atraer dinero?

Durante la emisión, la psíquica explicó que los problemas económicos que enfrentan algunas personas podrían encontrar un momento favorable con la actual energía de la Luna.

Por ello, compartió el código sagrado 897, que, según sus creencias, puede utilizarse para atraer dinero y hacer que este “fluya”.

La recomendación de La Güera de las Estrellas es repetir el número 897 durante 45 veces, mientras se piensa en la intención de atraer prosperidad.

Al finalizar, sugirió decir el nombre completo y la siguiente afirmación:

“Yo, [nombre completo], he activado ya el código sagrado para que el dinero llegue a mí con facilidad, gozo y gloria”. Güera de las Estrellas, tarotista

Además, recomendó acompañar la práctica con una vela amarilla, de preferencia con aroma de vainilla o miel, así como con meditación y pensamientos relacionados con Dios.

La Güera de las Estrellas comparte código para el amor

La tarotista también habló de quienes han atravesado peleas, separaciones o relaciones sentimentales sin compromiso o formalidad.

Según su interpretación, Venus, al encontrarse en un aspecto favorable, traería una energía positiva para el amor. Ante este panorama, compartió el código sagrado 571.

La recomendación es repetirlo 45 veces y acompañarlo con una petición dirigida al Arcángel Rafael y al Espíritu Santo para mejorar las relaciones sentimentales y familiares.

La afirmación que propuso es:

“Yo, [nombre completo], he activado ya el código sagrado del amor, para que tenga amor propio, amor de pareja y el amor que me dé felicidad y alegría. Hecho está, hecho está, hecho está”. Güera de las Estrellas, tarotista

La psíquica también llamó a mantener a la familia unida y recurrir a la oración, la meditación o el rosario como formas de encontrar calma durante este periodo.

¿Qué dijo La Güera de las Estrellas sobre los eclipses?

Durante su participación, la Güera de las Estrellas señaló que el periodo entre eclipses estaría relacionado, desde su interpretación, con movimientos emocionales.

Aseguró que algunas personas podrían sentirse cansadas, apáticas, confundidas o extrañas, además de experimentar dificultades para dormir, cambios en la alimentación o preocupación.

La tarotista también habló del impacto que, según sus creencias, tendría sobre las emociones el reciente movimiento relacionado con la Luna y pidió no desesperarse ante lo que pueda ocurrir durante los próximos días.

“La astrología, como yo se los he dicho, no obliga, pero sí indica, sí te señala en dónde debes de poner mayor atención para que te sientas mejor, para que puedas generar dinero, oportunidades”. Güera de las Estrellas, tarotista

La Güera pide no tomar decisiones precipitadas

Otro de los mensajes de la psíquica fue evitar tomar decisiones impulsivas durante este periodo.

Explicó que Júpiter representaría una energía de expansión, crecimiento y superación, aunque consideró que actualmente las emociones estarían exaltadas y podrían llevar a las personas a sentir que algunos cambios ocurren demasiado rápido.

También señaló que, desde su interpretación, un aspecto favorable del Sol ayudaría a sanar heridas, mientras que Venus favorecería los asuntos relacionados con el amor.

Finalmente, mencionó que Mercurio entraría en Leo, lo que, según sus predicciones, ayudaría a aclarar situaciones y dar paso a una etapa relacionada con la comunicación, la facturación y el dinero.

La Güera de las Estrellas concluyó que este periodo también permitiría cerrar ciclos relacionados con el ego, la ira y la soberbia, por lo que llamó a sus seguidores a hacer conciencia sobre sus acciones y emociones.

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