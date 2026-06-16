Morena arranca mañana selección de candidatos para elecciones en 2027

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Morena se prepara para elecciones. Foto: Cuartoscuro

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, confirmó que el miércoles 17 de junio, el partido presentará el proceso para elegir a los candidatos de cara a las elecciones de 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas.

De acuerdo con Montiel, la convocatoria para elegir candidatos, a los que llamó “coordinadores de la defensa de la transformación”, será dada a conocer en una conferencia de prensa.

“El día de mañana, les reitero, conferencia de prensa para presentar el proceso para elegir a los coordinadores de la defensa de la transformación a las 11:00 de la mañana… Mañana se presenta todo el proceso, desde tiempo de la convocatoria y lo que incluye propiamente la convocatoria”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, detalló que la conferencia se realizará en compañía de la secretaria de Elecciones, Citlalli Hernández, y las dirigencias de sus aliados políticos.

Coalición entre Morena, PT y PVEM seguirá en 2027

Montiel señaló que las dirigencias de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya sostuvieron encuentros para ratificar que participarán juntas en el próximo proceso electoral.

“Hemos tenido ya un encuentro con los medios con los tres partidos para confirmar que vamos juntos en la coalición, tanto el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Ariadna Montiel cuestiona protestas de la CNTE

Durante la conferencia, la presidenta nacional de Morena también se refirió a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Montiel afirmó que las protestas generan dudas y consideró que “algo no huele bien” detrás de algunas acciones realizadas por la organización y sostuvo que el Gobierno federal ha mostrado tolerancia ante las manifestaciones emprendidas por el magisterio disidente.

“No sé quién esté detrás, pero eso no huele bien. Porque se ha sido tolerante, a veces somos criticados porque se ha sido muy tolerante, pero quien quiera desestabilizar una acción o un evento tan importante para México y para el mundo como es el mundial, pues se topó con pared, porque el pueblo bueno y sabio, convivió de manera alegre”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

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