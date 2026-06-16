CNTE pide a Sheimbaum definir si continuará diálogo con maestros o respaldará sistema de Afores

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Foto: Cuartoscuro

A 16 días del paro nacional y del plantón instalado en la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron que mantienen su exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y advirtieron que la mesa de negociación con el Gobierno federal sigue abierta.

Durante una conferencia de prensa en las inmediación de El Caballito, los maestros enfatizaron en la necesidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum defina si continuará el diálogo con el magisterio o respaldará las propuestas relacionadas con el sistema de Afores.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, sostuvo que el movimiento mantiene la misma demanda que dio origen a la huelga nacional. “Seguimos en esta lucha por la abrogación de la ley del ISSSTE y la reforma educativa”, afirmó.

El dirigente señaló que, tras más de dos semanas de movilizaciones, la organización continúa con presencia en distintos puntos de la capital y en varios estados del país.

“Aquí estamos la sección 14, las secciones 9, 10, 11 y 60, Ciudad de México. Aquí, más adelante, en Insurgentes y Reforma, está la sección 34, la sección 18, la sección 58 y la sección 7. Y, en el Ángel de la Independencia, está la sección 22”, detalló.

La exigencia de diálogo directo con Sheinbaum

Hernández Morales aseguró que el movimiento magisterial espera una definición por parte de la titular del Ejecutivo sobre el rumbo de las negociaciones. “Si la presidenta define que no va a haber más diálogo, más negociación, le solicitamos que nos lo diga de frente”, expresó.

El líder sindical cuestionó que las respuestas al conflicto se realicen desde espacios institucionales y reiteró que el magisterio busca soluciones relacionadas con las condiciones de retiro de los trabajadores.

“Tenemos que responder que sólo queremos lo posible, lo necesario, para que nuestras compañeras, nuestros compañeros, tengan una vejez digna”, dijo.

También planteó que la discusión sobre las pensiones implica una definición política respecto a los sectores que serán priorizados por el Gobierno.

“Queremos decirle a la presidenta que también tiene que definir con quién va a continuar la construcción de un país diferente. Con los pobres, como decía el lema del presidente Andrés Manuel, primero los pobres, o con los banqueros, o con los de las finanzas, o con los ricos”, expresaron.

“La mesa de negociación no está rota”

Aunque reconoció que no ha habido avances en las demandas centrales del movimiento, Hernández Morales afirmó que la CNTE no ha cerrado la puerta al diálogo.

“Queremos decir entonces a la presidenta que el diálogo de nuestra parte, la mesa de negociación, no está rota. Si nos convocan, estamos aquí a unos pasos de la Secretaría de Gobernación”, dijo.

Sin embargo, consideró que después de más de dos semanas de movilizaciones, el intercambio debe darse directamente con la presidenta. “Nos parece que es con la presidenta con quien ya tenemos que establecer este diálogo”.

El dirigente rechazó, además, las versiones que vinculan a la CNTE con actores políticos o empresariales. “Nosotros somos un movimiento independiente, autónomo, nadie nos financia”, afirmó.

Y añadió: “Retamos a quien esté diciendo esa mentira a que muestre que recibimos algún peso de alguien interesado en que estas manifestaciones se den”.

Acusan presiones contra maestros en paro

Durante su intervención, Hernández Morales denunció presuntas presiones administrativas contra docentes que participan en la movilización.

“Exigimos suspendan estas amenazas contra nuestros compañeros y el levantamiento de actas porque estamos en paro”.

El secretario general recordó que, según dijo, en reuniones previas las autoridades federales se comprometieron a evitar represalias. “Mario Delgado nos entregó un documento donde ratifica que no habrá ninguna represión”.

Asimismo, pidió a las autoridades educativas de la Ciudad de México intervenir para detener acciones que, sostuvo, buscan presionar a los trabajadores movilizados.

“No hay derrota”: respaldo desde los estados

A la conferencia también asistieron representantes de organizaciones magisteriales de otras entidades. Jesús Charlet, integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán, aseguró que las movilizaciones continúan en distintas regiones del país. “Les decimos que no hay derrota”, afirmó.

El dirigente señaló que en Yucatán permanecen instalados plantones y que las acciones de protesta continúan fortaleciéndose.

“Cada día se va fortaleciendo porque nuestros compañeros saben que si no luchamos, nos van a terminar despojando de todos nuestros derechos”, afirmó.

Guerrero rechaza acusaciones y ratifica el paro

Por su parte, Elvira Vélez Morales, secretaria general de la CETEG en Guerrero, rechazó las acusaciones que señalan a la CNTE de haber negociado en contra de las bases o de responder a intereses externos.

“Aquí queremos decirles que los compañeros y compañeras dignos representantes de todos los contingentes jamás los hemos vendido”, aseguró.

La dirigente sostuvo que las demandas centrales continúan sin resolverse y cuestionó las propuestas planteadas hasta ahora por las autoridades. “Pasar de una Afore a otra Afore no es la solución que estamos buscando los maestros”.

Vélez Morales aseguró que las movilizaciones continuarán tanto en Guerrero como en otros estados del país. “Hemos dicho, compañeras y compañeros, que la lucha no va a claudicar aquí”.

Al cierre del acto, representantes de las distintas secciones reiteraron que mantendrán el paro nacional y las acciones de protesta mientras no exista una respuesta a la exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales demandas que la CNTE ha sostenido durante las últimas semanas.

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