UNAM, IPN y UAM 2026: fechas oficiales de fin de clases y vacaciones

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Foto: Cuartoscuro

La recta final del ciclo escolar 2025-2026 ya llegó para miles de estudiantes de la UNAM, el IPN y la UAM. Aunque las tres instituciones públicas de educación superior tienen calendarios distintos, ya hay fechas definidas para el cierre de clases y el inicio de sus periodos vacacionales.

Mientras algunos universitarios ya terminaron actividades académicas, otros aún permanecen en aulas o en etapa de evaluaciones finales.

¿Cuándo terminan clases en la UNAM, IPN y UAM?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue la primera en concluir actividades regulares. El semestre 2026-2 terminó el 29 de mayo de 2026.

Posteriormente, se realizaron exámenes del 1 al 12 de junio, seguidos por el periodo intersemestral que se extiende del 15 de junio al 3 de julio. Las vacaciones administrativas están programadas del 6 al 24 de julio, mientras que el nuevo ciclo escolar iniciará el 10 de agosto.

En el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el periodo escolar concluye oficialmente el 3 de julio de 2026.

Después vendrán las evaluaciones a título de suficiencia del 6 al 17 de julio, y el periodo vacacional se desarrollará del 20 de julio al 1 de agosto.

La UAM es la que termina más tarde

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) mantiene actividades académicas durante más tiempo.

De acuerdo con su calendario escolar, el Trimestre 26-P finalizará el 24 de julio de 2026. Las evaluaciones globales se realizarán entre el 20 y el 24 de julio, mientras que el registro de calificaciones concluirá el 29 de julio.

Fechas clave

UNAM: fin de clases el 29 de mayo

fin de clases el 29 de mayo IPN: fin de clases el 3 de julio

fin de clases el 3 de julio UAM: fin de clases el 24 de julio

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