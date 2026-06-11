El “Chapo” pide ayuda a Sheinbaum para regresar a México; envía dos cartas más desde prisión

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Fotos: District Court, E.D. New York / AFP

Joaquín “Chapo” Guzmán envió dos nuevas cartas a la Corte del Distrito Este de Nueva York, en las que cuestiona su proceso judicial en Estados Unidos y solicita apoyo para volver a México. En uno de los documentos menciona directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y señala que busca hacer valer lo que considera sus derechos bajo una política exterior.

Los escritos fueron recibidos por la oficina del tribunal federal en Brooklyn el 10 de junio de 2026, de acuerdo con los sellos visibles en los documentos.

Fotos: District Court, E.D. New York

El “Chapo” menciona a Sheinbaum y busca volver a México

En la primera carta, fechada el 2 de junio, Guzmán asegura que durante su proceso judicial se violaron sus derechos y afirma que su extradición fue negada antes de comparecer ante la corte.

Además, identifica a la presidenta de México y la ubicación de Palacio Nacional como parte de un supuesto esfuerzo para impulsar una política exterior que le permita regresar al país.

También sostiene que su familia debería tener mayores facilidades para visitarlo y afirma que fue responsabilizado por hechos violentos que, según su versión, no le correspondían.

“El Gobierno mexicano hizo todos los asesinatos y me culparon por tratar de proteger mi vida y mi familia en México”, sostiene el “Chapo”.

Cuestiona el juicio que lo condenó en 2019

En la segunda carta, fechada el 4 de junio, Guzmán solicita al juez federal Brian Cogan una nueva oportunidad para revisar su caso.

El exlíder del Cártel de Sinaloa argumenta que existió intimidación al jurado y asegura que las políticas que menciona en el documento no fueron consideradas durante su juicio.

Asimismo, señala que su condena de 2019 cambió por completo su vida y hace referencia a su esposa e hijas.

“Le pido al juez Brian Cogan que me dé otra oportunidad para demostrarle a la gente que mi condena de 2019 ha cambiado toda mi vida en nombre de mis amadas hijas gemelas y mi esposa, quienes me necesitan en su presencia”, se puede leer.

Los documentos muestran que fueron remitidos desde la penitenciaría federal donde se encuentra recluido Guzmán en Estados Unidos.

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