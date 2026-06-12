Muere chef de “Venga La Alegría”, el día de su cumpleaños número 46

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Muere Sandra Díaz del Valle, chef de TV Azteca. Foto: Shutterstock

La chef Sandra Díaz del Valle falleció el pasado miércoles 10 de junio, se le recuerda por ser colaboradora del programa “Venga La Alegría Honduras”, quien murió el mismo día en que celebraba su cumpleaños número 46.

La noticia fue dada a conocer por TV Azteca Honduras a través de sus redes sociales oficiales, donde la televisora dedicó un emotivo mensaje para despedir a una de las figuras más queridas de su equipo.

“Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía”, expresó la empresa.

En el mismo comunicado, la televisora recordó la calidez humana de la chef, así como la conexión que logró establecer con la audiencia gracias a su carisma y dedicación.

“Hoy recordamos con cariño su calidez humana, sus sonrisas y la dedicación con la que conquistó el corazón de compañeros y televidentes. Asimismo, pedimos respeto y solidaridad hacia sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida”, agregó.

Falleció horas después de recibir felicitaciones por su cumpleaños

Uno de los aspectos que más ha impactado a sus seguidores es que Sandra Díaz del Valle murió el 10 de junio, fecha en la que cumplía 46 años. Horas antes de darse a conocer su fallecimiento, TV Azteca Honduras le había dedicado una publicación para felicitarla por su cumpleaños.

“Hoy celebramos a una mujer talentosa, inspiradora y apasionada por la gastronomía. En TV Azteca Honduras nos unimos para desearle un muy feliz cumpleaños a nuestra querida @chefsandrahn, quien con su carisma, profesionalismo y alegría conquista cada día a nuestra audiencia”, señala el post.

Además, desearon bendiciones para este nuevo año, sin pensar que moriría ese mismo día.

“Que este nuevo año de vida esté lleno de salud, éxitos, bendiciones y muchos motivos para seguir sonriendo”, señaló TV Azteca.

Hasta el momento no se han revelado las causas oficiales de la muerte de la chef, por lo que familiares y la televisora han solicitado respeto mientras atraviesan este difícil momento.

El último mensaje de Sandra Díaz del Valle

Días antes de su fallecimiento, Sandra Díaz del Valle compartió en sus redes sociales una publicación en la que expresó su agradecimiento por poder dedicarse a la cocina, profesión que la llevó a ganarse el cariño de miles de personas.

“Cada receta, cada plato y cada presentación llevan un pedacito de mi corazón”, escribió la chef al acompañar una serie de fotografías de su trabajo.

En el mismo mensaje agregó: “Hoy me siento especialmente agradecida con Dios por permitirme trabajar con el don que me regaló, por cada oportunidad, por cada aprendizaje y por cada persona que confía en mi cocina. Gracias por acompañarme en este hermoso camino lleno de sabores, historias y mucho amor”.

¿Quién era Sandra Díaz del Valle?

Sandra Díaz del Valle era una chef profesional y personalidad de televisión que alcanzó gran popularidad por sus participaciones en “Venga La Alegría Honduras”, además de compartir recetas y consejos culinarios en la pantalla, impartía cursos y talleres de cocina de manera independiente.

Su estilo cercano, su pasión por la gastronomía y su constante participación en proyectos relacionados con la cocina la convirtieron en una figura apreciada tanto por sus compañeros de trabajo como por la audiencia.

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