Fuerte sismo de 6.1 en Cuba se siente en Cancún y Yucatán
Un sismo de magnitud 6.1 en Cuba se percibió este lunes 8 de junio de 2026 en varias zonas de la Península de Yucatán, principalmente en Cancún, Quintana Roo, donde habitantes y turistas reportaron haber sentido el movimiento y compartieron videos en redes sociales sobre cómo vivieron el temblor. El terremoto ocurrió frente a la costa occidental de Cuba, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El movimiento telúrico también fue percibido en distintas partes de Yucatán, donde autoridades y organismos de monitoreo mantuvieron vigilancia tras los reportes ciudadanos. Hasta el momento, no se han informado afectaciones mayores ni personas lesionadas relacionadas con este evento.
Sismo de Cuba se percibe en Cancún, Quintana Roo y Yucatán
De acuerdo con información de la agencia AFP, el terremoto sacudió con fuerza el occidente de Cuba y fue lo suficientemente intenso como para que habitantes de La Habana abandonaran edificios durante aproximadamente 20 segundos.
“Al principio solo me sentí mareada; no se me ocurrió que fuera un terremoto”, relató a AFP Carmel Delgado, una economista de 47 años residente en la capital cubana.
Las autoridades de Cuba indicaron que el temblor se sintió en todo el occidente del país. Reporteros de AFP también señalaron que el movimiento fue percibido en zonas de Florida, Estados Unidos.
Inusuales, sismos en Cancún
En Cancún, Quintana Roo, México, usuarios en redes sociales difundieron videos donde se observa la reacción de personas en hoteles, viviendas y centros de trabajo tras sentir el movimiento. Algunos visitantes señalaron que fue uno de los temblores más notorios que han experimentado en la región.
Temblores como éste son inusuales en Cancún, por lo que el sismo causó mucho asombro. Algunos edificios fueron desalojados, de manera preventiva.
Por la mañana, Sismológico reporta movimiento en Yucatán
Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional de México informó, antes de que ocurriera el temblor en Cuba, sobre un sismo de magnitud 4.2, localizado a 14 kilómetros al noreste de Ticul, Yucatán, registrado a las 10:05:09 horas del 8 de junio de 2026, con una profundidad de 5 kilómetros.
Datos del reporte:
- Magnitud: 4.2
- Ubicación: 14 km al noreste de Ticul, Yucatán
- Fecha: 8 de junio de 2026
- Hora: 10:05:09
- Profundidad: 5 km
Sin alerta de tsunami ni daños reportados
Información difundida por Protección Civil de Yucatán señala que, hasta el momento, no existe alerta de tsunami para el estado y que el evento no representa riesgo para la población.
Asimismo, las autoridades indicaron que no se han reportado afectaciones estructurales ni personas lesionadas en los municipios de la entidad, mientras continúa la evaluación preventiva de posibles efectos derivados del fenómeno.
Las autoridades de protección civil mantienen el monitoreo del evento y la coordinación con los municipios de la región.