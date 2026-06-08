Fuerte sismo de 6.1 en Cuba se siente en Cancún y Yucatán

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Sismo en Cuba se siente en Cancún, México. Foto: Generada por IA

Un sismo de magnitud 6.1 en Cuba se percibió este lunes 8 de junio de 2026 en varias zonas de la Península de Yucatán, principalmente en Cancún, Quintana Roo, donde habitantes y turistas reportaron haber sentido el movimiento y compartieron videos en redes sociales sobre cómo vivieron el temblor. El terremoto ocurrió frente a la costa occidental de Cuba, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

🚨🌎 Así se vivió el movimiento telúrico reportado la tarde de este lunes en Cancún.

📹 En las imágenes se observa el momento en que ciudadanos perciben las vibraciones en distintos puntos de la ciudad.

⚠️ Hasta el momento, las autoridades no han reportado afectaciones mayores y… pic.twitter.com/BP7WuLB4aB — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) June 8, 2026

El movimiento telúrico también fue percibido en distintas partes de Yucatán, donde autoridades y organismos de monitoreo mantuvieron vigilancia tras los reportes ciudadanos. Hasta el momento, no se han informado afectaciones mayores ni personas lesionadas relacionadas con este evento.

Información del sismo magnitud 6.1 localizado fuera de las costas de Cuba, el 8/junio/2026 a las 12:00:25 (hora del centro de México)https://t.co/zKJPg59poc — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 8, 2026

Sismo de Cuba se percibe en Cancún, Quintana Roo y Yucatán

De acuerdo con información de la agencia AFP, el terremoto sacudió con fuerza el occidente de Cuba y fue lo suficientemente intenso como para que habitantes de La Habana abandonaran edificios durante aproximadamente 20 segundos.

“Al principio solo me sentí mareada; no se me ocurrió que fuera un terremoto”, relató a AFP Carmel Delgado, una economista de 47 años residente en la capital cubana.

Las autoridades de Cuba indicaron que el temblor se sintió en todo el occidente del país. Reporteros de AFP también señalaron que el movimiento fue percibido en zonas de Florida, Estados Unidos.

Sismo en Cuba se siente en Cancún, México. Foto: Generada por IA

Inusuales, sismos en Cancún

En Cancún, Quintana Roo, México, usuarios en redes sociales difundieron videos donde se observa la reacción de personas en hoteles, viviendas y centros de trabajo tras sentir el movimiento. Algunos visitantes señalaron que fue uno de los temblores más notorios que han experimentado en la región.

Temblores como éste son inusuales en Cancún, por lo que el sismo causó mucho asombro. Algunos edificios fueron desalojados, de manera preventiva.

Ciudadanos en #Cancun reportan #Temblor, plazas comerciales, instituciones gubernamentales están siendo evacuadas en estos momentos por protocolos de seguridad, según autoridades el movimiento se habría registrado 11 km de #QuintanaRoo a la 1:00 p.m. pic.twitter.com/fmDXzqGdek — Cecilia Solis (@CeciSolisQR) June 8, 2026

🌎⚠️🏃‍♂️ Momentos de angustia se vivieron en Cancún tras el fuerte temblor percibido la tarde de este lunes. Videos captados por ciudadanos muestran la evacuación de edificios y oficinas mientras las personas buscaban ponerse a salvo.#Temblor #Cancún #QuintanaRoo

📹Cortesía pic.twitter.com/P9lcKW3fEN — 24HorasQRoo (@24HorasQR) June 8, 2026

Por la mañana, Sismológico reporta movimiento en Yucatán

Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional de México informó, antes de que ocurriera el temblor en Cuba, sobre un sismo de magnitud 4.2, localizado a 14 kilómetros al noreste de Ticul, Yucatán, registrado a las 10:05:09 horas del 8 de junio de 2026, con una profundidad de 5 kilómetros.

Datos del reporte:

Magnitud: 4.2

Ubicación: 14 km al noreste de Ticul, Yucatán

Fecha: 8 de junio de 2026

Hora: 10:05:09

Profundidad: 5 km

SISMO Magnitud 4.2 Loc 14 km al NORESTE de TICUL, YUC 08/06/26 10:05:09 Lat 20.51 Lon -89.48 Pf 5 km pic.twitter.com/bGjcaFxDE3 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 8, 2026

Sin alerta de tsunami ni daños reportados

Información difundida por Protección Civil de Yucatán señala que, hasta el momento, no existe alerta de tsunami para el estado y que el evento no representa riesgo para la población.

Asimismo, las autoridades indicaron que no se han reportado afectaciones estructurales ni personas lesionadas en los municipios de la entidad, mientras continúa la evaluación preventiva de posibles efectos derivados del fenómeno.

Las autoridades de protección civil mantienen el monitoreo del evento y la coordinación con los municipios de la región.