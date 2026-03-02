Muere mexicano bajo custodia de ICE, SRE exige investigación

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el fallecimiento de un ciudadano mexicano mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California.

Aunque la Cancillería no precisó la identidad del connacional ni la fecha exacta del deceso, informó que se activaron de inmediato los protocolos de protección consular y se exigió el esclarecimiento de los hechos, con el fin de determinar responsabilidades y conocer las condiciones en las que ocurrió la muerte.

SRE exige investigación inmediata y expediente completo

En un comunicado oficial, la dependencia señaló que solicitará una investigación inmediata y exhaustiva sobre las circunstancias que derivaron en el fallecimiento.

El Consulado de México en San Bernardino estableció comunicación urgente con autoridades estadounidenses para requerir:

El expediente médico completo.

Reportes de custodia.

Documentación sobre las condiciones de detención.

Asimismo, personal consular mantiene acompañamiento cercano y permanente a la familia, incluyendo asesoría legal y apoyo para la eventual repatriación de los restos.

La Cancillería subrayó que la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior es una prioridad del Gobierno de México.

Antecedentes: otros mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria

El caso se suma a otros fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia de ICE en los últimos años. Organizaciones civiles y reportes oficiales en Estados Unidos han documentado muertes relacionadas con problemas médicos no atendidos oportunamente, condiciones de detención prolongadas o deficiencias en la atención sanitaria.

En años recientes, el propio ICE ha reconocido investigaciones internas por muertes ocurridas en centros de detención migratoria en distintos estados, incluyendo California, Texas y Arizona.

La SRE adelantó que solicitará también información sobre las condiciones sistémicas de detención, al considerar que no se trata de hechos aislados, sino de situaciones que deben revisarse a fondo para evitar que se repitan.

México dará seguimiento diplomático

La Cancillería reiteró que dará seguimiento puntual al caso, tanto a nivel consular como diplomático, hasta contar con claridad plena sobre las causas del fallecimiento.

Mientras avanzan las gestiones oficiales, la representación mexicana en Estados Unidos mantiene coordinación con autoridades locales y federales para obtener información detallada que permita determinar si hubo negligencia o violaciones a derechos humanos.

El Gobierno de México indicó que continuará informando conforme se obtengan datos oficiales sobre el caso.

