Fiscalía de EE. UU. pide cadena perpetua para el “Mayo” Zambada

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EE. UU. pide prisión de por vida para el “Mayo”. Foto: Cuartoscuro/Getty

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó formalmente al juez Brian M. Cogan imponer la pena de cadena perpetua a Ismael “Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, al considerar que encabezó durante décadas una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo.

Además, el Gobierno estadounidense pidió el decomiso de una fortuna estimada en 15 mil millones de dólares, como parte del proceso de sentencia programado para el próximo 20 de julio de 2026.

NEW: US prosecutors on Ismael "El Mayo" Zambada…



Under his direction, the Sinaloa cartel "paid millions in bribes at all levels of the Mexican government—police, military, and politicians—to ensure the Cartel could operate without interference."https://t.co/3wUeMxQD7Q pic.twitter.com/ge0gleatK6 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 13, 2026

Fiscalía sostiene que la ley exige prisión de por vida

En el documento presentado ante la Corte, los fiscales señalaron que el “Mayo” Zambada supervisó durante décadas el tráfico de millones de kilogramos de cocaína, fentanilo y metanfetamina, además de dirigir una estructura criminal responsable de actos de violencia extrema.

La Fiscalía argumentó que la magnitud de los delitos hace que la legislación estadounidense contemple como única sanción posible la cadena perpetua.

“Sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, la violencia y otros daños que propagó por todo México, Estados Unidos y el mundo”, señala el escrito presentado al juez.

Buscan decomisar 15 mil millones de dólares

Como parte de la sentencia, la Fiscalía solicitó al juez emitir una orden para el decomiso de 15 mil millones de dólares, cantidad que considera vinculada a las actividades ilícitas del capo sinaloense.

La petición forma parte del acuerdo de culpabilidad presentado por el Gobierno estadounidense y será analizada durante la audiencia de sentencia prevista para el 20 de julio de 2026.

Lo acusan de pagar millones en sobornos a la política mexicana

La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ismael “Mayo” Zambada de haber destinado millones de dólares al pago de sobornos a policías, mandos militares y políticos de distintos niveles del Gobierno mexicano para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa. Según el documento presentado ante la Corte, la corrupción permitió al grupo criminal evadir operativos, obtener información sobre acciones de las autoridades y facilitar el tráfico de drogas, además de atribuirle el uso de la violencia para mantener el control de la organización.

"corruption at all levels was necessary to allow the Cartel to function…



Under the defendant’s reign, he increased the bribes to police, military commanders, and to politicians…



The Cartel spent millions of dollars a year at the defendant’s direction on corruption payments" pic.twitter.com/kUiNAOlWk3 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 13, 2026

El “Mayo” fue cofundador del Cártel de Sinaloa

En el documento judicial, la Fiscalía recordó que Ismael “Mayo” Zambada, junto con Joaquín “Chapo” Guzmán, fundó el Cártel de Sinaloa a finales de la década de 1980.

Las autoridades estadounidenses lo describen como uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo, responsable de dirigir operaciones internacionales de tráfico de drogas y de ordenar acciones violentas para mantener el control de la organización criminal.

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