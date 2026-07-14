ENTREVISTA | Defensa de padres de Ayotzinapa rechaza informe de la CNDH

GENERANDO AUDIO...

La defensa legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa rechazó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que el organismo concluye que no existe evidencia de la participación institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni de un supuesto plan de exterminio en la desaparición de los estudiantes ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Defensa de los padres cuestiona el informe de la CNDH

El representante legal de las familias, Isidoro Vicario, en entrevista con Uno TV calificó como “lamentable” la forma en que se dio a conocer la recomendación y aseguró que los padres no fueron informados previamente.

“Es lamentable que hayan salido estos términos antes de que se emitiera la recomendación de la CNDH. Ni siquiera hubo esa sensibilidad con los padres y las madres; no hubo una notificación formal”, declaró.

Señalan falta de objetividad en la recomendación

Vicario también afirmó que existen elementos que, a su juicio, contradicen las conclusiones de la CNDH.

“Hay datos de que desde 2010 la Sedena infiltraba elementos activos en la Normal de Ayotzinapa; tan es así que uno de sus miembros era integrante del Ejército”, señaló.

Además, consideró que la recomendación “carece de toda objetividad y, lejos de abonar al esclarecimiento de los hechos, viene a limpiar la imagen del Ejército”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.