Consejerías del INE advierten que en 2027 está en juego el Sistema Electoral Mexicano

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“El Sistema Electoral está en juego”: Consejeras del INE. Foto: Cuartoscuro

Este 10 de septiembre inicia formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027, en el que se renovarán más de 19 mil cargos en todo el país, de acuerdo con información del INE.

La consejera electoral Carla Humphrey Jordan señaló que el proceso electoral de 2027 representa un escenario relevante para el sistema democrático mexicano.

“¿Qué está en juego en 2027? Yo creo que está en juego el Sistema Electoral Mexicano”.

¿Qué se elegirá en las elecciones de 2027?

La jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027 y contempla la renovación de cargos federales y locales.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), se elegirán 19 mil 609 cargos en 31 entidades, entre ellos:

500 diputaciones federales .

. 17 gubernaturas .

. 31 congresos locales .

. 18 mil 57 cargos en ayuntamientos .

. 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías.

La magnitud de la elección representa uno de los principales retos operativos para el organismo electoral, debido al número de cargos que estarán en disputa y a la cantidad de casillas que deberán instalarse.

INE prevé instalar más de 176 mil casillas

Uno de los desafíos logísticos será la instalación de las casillas para la jornada del 6 de junio de 2027. El consejero electoral Martín Faz Mora explicó que el INE estima instalar más de 176 mil casillas durante el proceso electoral.

El número de centros de votación implica un despliegue de recursos humanos, materiales y financieros para garantizar la operación de la jornada electoral en las entidades donde habrá elecciones. A este reto se suma la necesidad de contar con los recursos presupuestales para organizar el proceso.

🚨AVISO IMPORTANTE



El INE da el banderazo de salida al Proceso Electoral Federal 2026-2027 este 10 de septiembre. Con más de 500 actividades aprobadas, se prepara la elección de 500 diputaciones federales y más de 19 mil 600 cargos locales. 🇲🇽🗳️



Sigue la transmisión especial de… pic.twitter.com/kbDWsKdXp5 — @INEMexico (@INEMexico) September 10, 2026

¿Cuánto costará la elección de 2027?

Para la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el INE solicitó un presupuesto de 13 mil 453 millones de pesos.

La aprobación de estos recursos por parte de la Cámara de Diputados será otro de los puntos relevantes para la preparación de la elección.

Carla Humphrey advirtió que una reducción de recursos puede tener efectos en la operación electoral, debido a que el organismo tendría que ajustar distintos componentes para disminuir costos.

“La calidad merma, porque no se pueden tener distintas cuestiones importantes porque tenemos que ir reduciendo costos de alguna forma”.

El presupuesto solicitado deberá cubrir las necesidades vinculadas con la organización de la elección, incluida la instalación de casillas y las actividades necesarias para llevar a cabo la jornada electoral.

¿Cuántas personas podrán votar en 2027?

Otro de los factores que dimensionan el proceso electoral es el número de ciudadanos inscritos en los instrumentos electorales.

La consejera Carla Humphrey informó que el Padrón Electoral cuenta con 103.6 millones de ciudadanas y ciudadanos, mientras que la Lista Nominal de Electores registra 101.6 millones de personas.

Estas cifras representan el universo de ciudadanos que podrán participar en la elección, de acuerdo con su registro y con los requisitos establecidos para ejercer el voto.

La cantidad de electores también representa un reto para la organización de una jornada que contempla elecciones federales y locales en distintas entidades del país.

Participación ciudadana, otro reto para el INE

Además de los aspectos logísticos y presupuestales, el INE tendrá que enfrentar el desafío de incrementar la participación ciudadana.

Martín Faz Mora señaló que históricamente las elecciones intermedias registran una participación menor que las elecciones presidenciales.

“En las elecciones intermedias tenemos un promedio de participación de 45 por ciento de participación, en las elecciones presidenciales de un 60 por ciento”.

En este contexto, el organismo electoral tendrá entre sus tareas informar a la ciudadanía sobre los cargos que serán sometidos a votación y las características del proceso.

Desinformación y polarización también preocupan rumbo a 2027

Carla Humphrey identificó además un escenario marcado por la polarización y la desinformación, por lo que consideró relevante que los ciudadanos conozcan qué se elegirá en 2027.

“En un contexto de polarización y de desinformación, es muy relevante que las y los ciudadanos sepan qué se va a elegir”.

La información sobre los cargos en disputa, las fechas del proceso y los mecanismos de participación será parte de los elementos que deberán conocer los electores antes de la jornada.

Para el consejero Martín Faz, también existe preocupación sobre posibles modificaciones que puedan afectar los estándares relacionados con la organización electoral y, eventualmente, la confianza ciudadana.

“Me preocupa que se estén bajando ciertos estándares que pueden afectar, en un momento dado, la confianza”.

Con el inicio formal del Proceso Electoral 2026-2027, el INE enfrenta así una elección de gran magnitud por el número de cargos que se renovarán, la cantidad de casillas previstas, el presupuesto requerido y el reto de promover una mayor participación ciudadana.

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