Paquete Económico 2027: Claudia Sheinbaum descarta nuevos impuestos y gasolinazos

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Sheinbaum descarta nuevos impuestos y gasolinazos en 2027. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que el Paquete Económico 2027 mantendrá finanzas públicas responsables y garantizará recursos para el bienestar de la población. La mandataria destacó que el plan económico no contempla nuevos impuestos ni gasolinazos.

Además, explicó que se garantiza que el salario mínimo tendrá un aumento por encima de la inflación. La propuesta, enviada al Congreso, contempla una reducción paulatina del déficit y mantiene los incentivos del Plan México. Además, prevé mantener estímulos para contener el precio de la gasolina y el diésel en caso de que aumenten los precios del petróleo, así como reforzar las medidas contra la evasión fiscal.

Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos

Durante su conferencia “La mañanera del pueblo”, Sheinbaum Pardo rechazó que el Paquete Económico implique un endeudamiento del país o la creación de nuevos impuestos.

“No hay nuevos impuestos, como luego también estuvieron informando hace unos días, eso es falso”, puntualizó.

Explicó que la estrategia busca evitar la evasión fiscal y garantizar el presupuesto destinado a la población. También aseguró los recursos para pagar a trabajadores del Gobierno, incluidos los organismos autónomos.

El presupuesto plantea incrementos para distintos sectores:

Educación 10.7%

10.7% Ciencia 13%

Salud 11.3%

Seguridad 11.5%

Campo 20.6%

Los Programas para el Bienestar tendrán un aumento por encima de la inflación.

Bienestar recibirá más de un billón de pesos en 2027

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que el Paquete Económico se basa en cinco pilares: crecimiento económico, protección de programas y proyectos prioritarios, fortalecimiento de ingresos, mayor eficiencia del gasto y disciplina fiscal.

Para 2027 se proyecta un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5%. El déficit disminuiría a 3.9% del PIB y la deuda se mantendría estable hasta 2030.

El Gobierno proyecta destinar 1.1 billones de pesos a los Programas para el Bienestar.

SAT reforzará combate contra evasión fiscal y factureras

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó que la iniciativa de ingresos enviada al Congreso el 8 de septiembre incluye medidas contra las factureras y la evasión fiscal, así como controles relacionados con el ISR y el IEPS de gasolinas y diésel.

También continuará el Programa de Regularización Fiscal y la simplificación para micro y pequeñas empresas.

Por su parte, Banobras informó que el Plan de Inversión de Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar contempla 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030 para energía, trenes, carreteras, puertos, agua, salud y vivienda.

El objetivo planteado por el Gobierno es mantener finanzas públicas sanas, reducir las necesidades de financiamiento y sostener la inversión y los programas sociales.

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