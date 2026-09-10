Pilotos Aviadores de México cuestionan proyecto de presupuesto 2027 para Aviación Civil

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Presupuesto 2027 podría poner en riesgo aviación civil. Foto: Cuartoscuro

El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) manifestó su preocupación por la reducción presupuestal planteada para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

De acuerdo con el organismo, la propuesta contempla una asignación de 175.45 millones de pesos, frente a los 657.5 millones de pesos aprobados para 2026, lo que representa una disminución nominal de 73.3%.

Advierten impacto en funciones clave

A través de un comunicado, el CPAM señaló que una reducción de esta magnitud debe analizarse cuidadosamente debido a la importancia de la AFAC dentro del sector aeronáutico.

El organismo destacó que la agencia es responsable de tareas fundamentales como:

Supervisión de operaciones aéreas

aéreas Inspección técnica

Certificación de operadores y personal aeronáutico

y personal aeronáutico Vigilancia del cumplimiento de normas de seguridad

Según el colegio, el presupuesto planteado podría limitar la capacidad operativa de la autoridad aeronáutica.

Preocupa la capacidad de supervisión

Los pilotos señalaron que, con la información disponible hasta el momento, el margen operativo propuesto para la AFAC sería considerablemente menor al ejercido en años anteriores.

Por ello, consideraron necesario analizar si los recursos contemplados son suficientes para mantener una supervisión adecuada de la aviación civil mexicana.

El CPAM sostuvo que una autoridad aeronáutica sólida es un elemento clave para garantizar la seguridad operacional y el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

Piden revisar la propuesta

Ante este escenario, el organismo hizo un llamado a las autoridades responsables de la elaboración y aprobación del presupuesto para revisar el alcance del recorte planteado.

También pidió a la Cámara de Diputados evaluar si los recursos proyectados permitirán a la AFAC cumplir plenamente con sus responsabilidades regulatorias y de supervisión.

Finalmente, el Colegio de Pilotos Aviadores reiteró su disposición a participar en cualquier discusión técnica encaminada al fortalecimiento de la aviación civil mexicana y de sus instituciones.

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