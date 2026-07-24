Ernesto Ruffo permanece en el Altiplano; su hija describe su estado físico y mental

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Verónica Ruffo adelanta que el exgobernador enviará un mensaje

Verónica Ruffo aseguró que su padre, Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, enfrenta un fuerte deterioro físico y emocional mientras permanece recluido en el penal del Altiplano, donde está vinculado a proceso por delincuencia organizada y contrabando de combustible. La declaración fue hecha mediante un videomensaje difundido este miércoles en redes sociales.

La hija del exmandatario estatal afirmó que, tras visitarlo en prisión, pudo constatar el estado en el que se encuentra. Además, compartió parte de un mensaje que, dijo, le pidió transmitir su padre, en el que llamó a la unidad del país y aseguró que atraviesa “la injusticia más grande de su vida”.

Verónica Ruffo relató que el encuentro con su padre fue “extremadamente triste” y aseguró que fue la primera vez que lo vio llorar. También describió que encontró a Ernesto Ruffo Appel con una condición física “demacrada” y con un evidente desgaste emocional.

Ernesto @RuffoAppel manda un mensaje al país a través de su hija Verónica, la primera persona de su familia que ha logrado verlo desde que fue recluido, revela su estado de salud y que dentro del penal ya le pusieron apodo a su padre. #RuffoPresoPolítico #RuffoMandela pic.twitter.com/4CZ6tlbZWz — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) July 24, 2026

Según explicó, percibió que el exgobernador lucha por mantener su estabilidad mental durante su permanencia en el penal. Incluso señaló que salió de la visita con la impresión de que enfrenta una “tortura mental”.

En otro momento del mensaje, Verónica Ruffo compartió parte del mensaje que su padre le pidió transmitir.

“Él dijo que estos son momentos de reflexión y de unión. No quiere peleas, quiere un país unido”, expresó.

Verónica Ruffo adelanta que el exgobernador enviará un mensaje

La hija del exmandatario también informó que Ernesto Ruffo Appel prepara un mensaje que dará a conocer próximamente, aunque no ofreció detalles sobre su contenido.

Además, contó que una de las primeras preguntas que le hizo durante la visita fue cómo era tratado dentro del penal. De acuerdo con su relato, el exgobernador respondió que entre las personas privadas de la libertad ya lo conocen como “Ruffo Mandela“.

Verónica Ruffo agregó que su padre se identificó como el expediente 6515 dentro del centro penitenciario y reiteró que, pese a su situación, mantiene el llamado a la reflexión y a la unidad.

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