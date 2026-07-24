“Avanzamos en revisión de T-MEC”: Sheinbaum se reúne con Jamieson Greer en Palacio Nacional

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Sheinbaum se reunió con Jamieson Greer en Palacio Nacional. Foto: Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, en Palacio Nacional, donde ambas delegaciones avanzaron en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en acuerdos bilaterales, informó la mandataria a través de sus redes sociales.

La presidenta compartió una serie de fotografías del encuentro y destacó que las conversaciones se desarrollaron en beneficio de ambos países.

“En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos.”

En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos. pic.twitter.com/eYUkcGu4SY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 23, 2026

Sheinbaum adelantó la reunión durante la conferencia matutina

Horas antes del encuentro, la presidenta anunció en su conferencia matutina que La Mañanera concluiría antes de lo habitual debido a la reunión programada con Jamieson Greer.

Sheinbaum informó que el encuentro con el representante comercial de Estados Unidos estaba previsto para las 10:00 horas en Palacio Nacional.

¿Quién es Jamieson Greer y cuál es su función?

Jamieson Greer es el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y es el funcionario encargado de dirigir la política comercial del gobierno estadounidense.

Entre sus principales funciones se encuentran encabezar las negociaciones de tratados comerciales internacionales, coordinar la aplicación de aranceles y representar a Estados Unidos en las conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC y otros acuerdos comerciales internacionales.

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