Hacienda bloquea cuentas a 43 personas y 20 empresas por presuntos vínculos con el CJNG

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CJNG usaba empresas “fachada” para lavar dinero. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de 43 personas y 20 empresas presuntamente relacionadas con la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), poco después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara al nuevo líder de la organización criminal y a decenas de personas y compañías vinculadas con ella.

A través de un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, como parte de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, identificó a los sujetos señalados por las autoridades estadounidenses y detectó operaciones presuntamente relacionadas con recursos de procedencia ilícita, por lo que ordenó su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas.

¿Por qué Hacienda bloqueó las cuentas de personas y empresas ligadas al CJNG?

La UIF explicó que el bloqueo se derivó de un análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, el cual permitió detectar diversos indicadores asociados con posibles operaciones de lavado de dinero.

Entre las operaciones identificadas se encuentran movimientos frecuentes de efectivo, compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones con activos virtuales.

Además, las autoridades detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los recursos observados dentro del sistema financiero.

También detectaron empresas con operaciones irregulares

Como parte de la investigación, la UIF identificó diversas personas morales presuntamente utilizadas para mover recursos de la organización criminal.

De acuerdo con Hacienda, algunas empresas realizaron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentaban características propias de empresas fachada, con estructuras corporativas y actividad económica limitada o prácticamente inexistente.

UIF presentó denuncia ante la FGR

Además del congelamiento de cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia también informó que, además de los sujetos incluidos en la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a ocho sujetos adicionales, entre ellos cuatro personas físicas y cuatro empresas, por su presunta relación con la misma estructura financiera.

Las acciones ocurren tras las sanciones de Estados Unidos

El anuncio de la UIF se produjo horas después de que la OFAC sancionara a 55 sujetos, entre ellos 39 personas y 16 empresas, por presuntamente integrar una red financiera vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas personas y compañías habrían participado en actividades relacionadas con las operaciones financieras del grupo criminal, por lo que quedaron sujetas al congelamiento de activos bajo jurisdicción de Estados Unidos y a restricciones para realizar operaciones con ciudadanos y empresas estadounidenses.

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