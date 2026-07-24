No hay quejas contra Somos México por vínculos con Ernesto Ruffo, aclara el INE

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Fotos: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna queja o solicitud de investigación para el partido Somos México por sus presuntos vínculos con Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, quien enfrenta un proceso judicial por un caso relacionado con presunto huachicol fiscal.

La declaración fue realizada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tras ser cuestionada por representantes de los medios de comunicación sobre un posible financiamiento ilegal del partido político, que obtuvo su registro el pasado 1 de julio.

INE aclara que no hay denuncias contra Somos México

Guadalupe Taddei explicó que el Instituto toma conocimiento de la información que circula en medios de comunicación; sin embargo, precisó que las investigaciones solo pueden iniciarse cuando existe una queja formal, una denuncia o algún procedimiento previsto en la normativa electoral.

“Esas posturas, esos comentarios o narrativas públicas a través de los medios de diferentes partidos aquí en el Instituto se recibe en la lectura general de lo que aparece en los medios, pero el Instituto actúa a través de quejas, a través de denuncias, de lineamientos, eso no existe aquí. El instinto no ha recibido hasta este momento ni una sola queja que de pie a una investigación”, señaló la consejera presidenta.

Ernesto Ruffo forma parte del Consejo Nacional del partido

El cuestionamiento surgió debido a que Ernesto Ruffo es integrante del Consejo Nacional de Somos México.

De acuerdo con la información presentada, recientemente el presidente del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, defendió al exgobernador, quien actualmente se encuentra vinculado a proceso y bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, señalado por presuntamente encabezar una red de defraudación fiscal con combustibles.

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