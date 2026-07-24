¡Oficial! Publican en DOF el aumento salarial para maestros y personal educativo en 2026

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Aumento salarial de 4% para maestros. Foto: Cuartoscuro

En la edición del Diario Oficial de la Federación se hizo oficial el aumento salarial del 4% para maestras y maestros de educación básica, así como para otros trabajadores del sector educativo, pero también mejoras en prestaciones y apoyos educativos.

Este incremento forma parte de los acuerdos entre la SEP, autoridades educativas de los estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que confirma incrementos al sueldo, mejoras en prestaciones y otros apoyos económicos.

¿De cuánto será el aumento para los maestros?

El acuerdo establece que el personal docente de educación básica recibirá un incremento de 4% al sueldo tabular con efectos a partir del 1 de enero de 2026.

Además, se otorgará un 1% adicional desde esa misma fecha y otro 2% a partir del 1 de septiembre, como parte del fortalecimiento salarial previsto para este año.

También se actualizarán diversos incentivos relacionados con la carrera docente y funciones de dirección, supervisión, asesoría técnica y tutoría.

#23deJulio2026 Se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

👉 https://t.co/b4SBTYmHBT — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) July 23, 2026

Estas prestaciones también aumentarán

Además del salario, el DOF confirma incrementos en varias prestaciones que reciben las y los docentes, entre ellas:

Material didáctico

Ayuda de despensa

Previsión social múltiple

Ayuda por servicios

Asignación docente genérica

Asignación por servicios cocurriculares

Compensación nacional única

Esta última aumentará mil 183.20 pesos, para alcanzar un monto anual de 13 mil 15.40 pesos netos, pagaderos en dos exhibiciones durante 2026.

También habrá apoyos para otros trabajadores de la educación

El acuerdo no sólo beneficia al personal docente de educación básica.

La SEP también autorizó un incremento de 4% al sueldo base para el personal docente, administrativo, técnico y de apoyo que labora en Escuelas Normales, Centros de Actualización del Magisterio y Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) transferidas a las entidades federativas.

Asimismo, se mantiene la Medida Económica como reconocimiento extraordinario para maestras y maestros, por 2 mil 160 pesos netos, que será pagada en la quincena 16 de 2026.

Personal de apoyo también recibirá mejoras

El personal de apoyo y asistencia a la educación también tendrá un incremento de 4% al sueldo tabular y a la compensación garantizada desde el 1 de enero de 2026.

Además, se actualizarán prestaciones como la Ayuda de Despensa, Previsión Social Múltiple, Ayuda por Servicios a la Docencia, Material Didáctico y Libros, entre otras.

La Compensación Nacional Única para este personal aumentará a 7 mil 726.95 pesos netos, cantidad que será cubierta en dos pagos durante el año.

¿A quiénes aplica el acuerdo?

El aviso publicado en el DOF aplica al personal con plazas transferidas a las entidades federativas conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, incluyendo:

Docentes de educación básica, especial, inicial, misiones culturales y tiempo completo

Personal de Escuelas Normales, Centros de Actualización del Magisterio y la UPN

Personal de apoyo y asistencia a la educación

Los incrementos y prestaciones comenzarán a aplicarse conforme a las fechas de vigencia establecidas en el acuerdo publicado por la SEP. Para mayor información y montos, se puede consultar en esta liga la edición del DOF.

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