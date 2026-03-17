Escuelas deben atender emergencias médicas sin esperar permiso de los padres: tribunal

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Tribunal fija criterio ante una emergencia médica en escuelas. Foto: Cuartoscuro

Los minutos que siguen cuando un niño sufre una fractura en una escuela son determinantes. Cada segundo cuenta. Sin embargo, durante años, el reloj parecía detenerse por una razón: esperar el permiso de los padres. Esto ya cambió. Un tribunal en México determinó que las escuelas deben atender emergencias médicas sin esperar permiso de los padres, priorizando la vida y la salud de los alumnos por encima de cualquier trámite o llamada pendiente.

¿Qué resolvió el tribunal?

El Poder Judicial de la Federación fijó un criterio contundente: las instituciones educativas deben actuar de inmediato ante emergencias médicas, sin excusarse en la falta de autorización de los padres.

El caso que detonó esta decisión ocurrió en la Ciudad de México, donde una escuela privada fue multada por la autoridad educativa tras no solicitar una ambulancia para un alumno con fracturas en ambos brazos, bajo el argumento de que no logró contactar a sus padres.

El tribunal confirmó la sanción y dejó claro que:

No se puede retrasar la atención médica de un menor por no tener autorización de sus padres.

En la red X, antes Twitter, el usuario JoseMarioMX, quien compartió un mensaje acompañado de una imagen con IA, señala que con este criterio se manda un poderoso mensaje: “cuando una escuela recibe a un niño, también recibe una responsabilidad real sobre su seguridad. No actuar puede ser tan grave como actuar mal”.

Principio clave: proteger al menor

La resolución se basa en lineamientos de la Secretaría de Educación Pública y en el principio del interés superior de la niñez.

Esto implica que:

Las escuelas deben garantizar la integridad física, psicológica y social del alumnado

del alumnado Están obligadas a actuar con rapidez ante cualquier riesgo

No pueden trasladar la responsabilidad a los padres en situaciones urgentes

En pocas palabras: la prioridad no es el protocolo, es la vida.

¿Qué dicen los protocolos escolares en México?

A nivel nacional, la SEP establece que, ante accidentes en escuelas:

Se debe brindar atención inmediata al alumno

al alumno Avisar a los padres lo antes posible

En casos graves, llamar a una ambulancia o trasladar al estudiante a un hospital

Sin embargo, en la práctica, muchos planteles esperaban primero la autorización de los padres.

Con este fallo, ya no hay margen de duda: la atención médica urgente debe darse primero, y el aviso después.

¿Qué cambia con este fallo?

El criterio del tribunal marca un antes y un después:

Refuerza que no actuar a tiempo también es una falta

Obliga a escuelas públicas y privadas a priorizar la atención médica inmediata

Evita que trámites o decisiones administrativas pongan en riesgo a los alumnos

Esto significa que, ante una emergencia, la escuela debe actuar sin esperar el permiso de los padres

El caso que sentó precedente

Alumno con fracturas en ambos brazos

Escuela no llamó ambulancia

Argumento: falta de autorización de los padres

Resultado: multa confirmada

El criterio fue emitido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo 171/2024.

En suma, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que las instituciones educativas autorizadas por la SEP, a cargo de niños, niñas y adolescentes, “deben garantizar la integridad personal del alumnado y realizar las diligencias necesarias para que, en caso de accidentes, reciban inmediatamente el tratamiento médico adecuado para las lesiones sufridas, sin que puedan aludir ausencia de responsabilidad por la falta de autorización de los padres para solicitar el traslado y la atención hospitalaria”.

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