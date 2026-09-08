Especialistas analizan implicaciones de la gestación subrogada en México
La IV Conferencia de la Declaración de Casablanca México 2026 reunió en la Ciudad de México a especialistas, académicos y juristas para analizar las implicaciones jurídicas, éticas y sociales de la gestación subrogada, su regulación o abolición en el país.
El encuentro se realizó el 7 de septiembre en la Universidad Panamericana, Campus Mixcoac, con la participación de expertos de distintos países y representantes de organizaciones civiles.
La“renta de vientres” no puede analizarse como un acuerdo entre particulares
La conferencia, que fue organizada conjuntamente por la Declaración de Casablanca, Red Familia y Early Institute, tuvo como uno de sus principales temas la situación de las mujeres que participan en procesos de gestación subrogada y los derechos de niñas y niños nacidos mediante esta práctica.
Durante el encuentro se analizaron aspectos relacionados con la regulación de la gestación subrogada, la participación de intermediarios y las posibles condiciones de vulnerabilidad económica en las que pueden encontrarse algunas mujeres.
Red Familia manifestó su respaldo al llamado de la Declaración de Casablanca para avanzar hacia la abolición de la gestación subrogada a nivel internacional.
La organización señaló que considera necesario revisar el marco jurídico mexicano para prevenir posibles abusos y evitar que la situación económica de las mujeres pueda ser utilizada con fines comerciales.
“México se caracteriza por ser el mercado barato de la maternidad”: Patricia Olamendi
Durante su participación, la doctora en Derecho, Patricia Olamendi Torres, advirtió sobre los riesgos que, desde su perspectiva, pueden presentarse en contextos donde las mujeres enfrentan condiciones económicas adversas.
Olamendi señaló que México se ha convertido en un destino de bajo costo para la maternidad subrogada y planteó la necesidad de analizar las condiciones en las que se desarrollan estos procedimientos.
A partir de estos planteamientos, Red Familia consideró necesario fortalecer las medidas de protección para las mujeres que participan en procesos de gestación subrogada y revisar la actuación de posibles intermediarios.
“Yo nací por la gestación subrogada”: Olivia Maurel, expone su experiencia personal
Otro de los testimonios destacados fue el de Olivia Maurel, vocera de la Declaración de Casablanca y persona nacida mediante gestación subrogada.
Maurel relató que conoció su origen a los 17 años y que posteriormente una prueba de ADN le permitió establecer contacto con la mujer que la gestó.
Su participación puso sobre la mesa el debate sobre el derecho a la identidad y al conocimiento del origen biológico de las personas nacidas mediante gestación subrogada.
También mencionó casos de mujeres mexicanas que, según su testimonio, habrían quedado sin acompañamiento de agencias durante el embarazo. Ante ello, pidió que legisladores y especialistas consideren las experiencias de las personas nacidas mediante esta práctica al discutir si debe regularse o prohibirse.
Red Familia pide revisar legislación sobre gestación subrogada
Al finalizar el encuentro, Red Familia hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las autoridades competentes para revisar la legislación relacionada con la gestación subrogada.
La organización planteó, entre otros puntos:
- Prevenir posibles abusos contra mujeres que participan en estos procedimientos
- Revisar la intermediación con fines de lucro
- Fortalecer la protección de niñas y niños
- Establecer mecanismos de reparación para posibles víctimas
- Analizar propuestas para considerar la explotación reproductiva dentro de las modalidades específicas de trata de personas
Estas propuestas forman parte de la postura de Red Familia y del llamado que la organización realizó durante la conferencia.
¿Qué plantea la Declaración de Casablanca?
La Declaración de Casablanca es una iniciativa internacional que promueve la abolición de la gestación subrogada. Sus participantes sostienen que esta práctica debe analizarse desde una perspectiva de derechos humanos y no únicamente como un acuerdo entre particulares.
En México, el debate sobre la gestación subrogada incluye aspectos relacionados con los derechos de las mujeres, la filiación, la identidad de las personas nacidas mediante esta práctica y la regulación de las agencias o intermediarios.
La conferencia celebrada en la Ciudad de México buscó incorporar distintas perspectivas al debate y planteó la necesidad de analizar las implicaciones jurídicas, sociales y éticas de esta práctica.
Red Familia reiteró que continuará promoviendo la discusión pública sobre el tema y pidió que cualquier modificación legislativa considere la protección de las personas involucradas.
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