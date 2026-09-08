Especialistas analizan implicaciones de la gestación subrogada en México

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Especialistas analizan la gestación subrogada en el país. Foto: Getty

La IV Conferencia de la Declaración de Casablanca México 2026 reunió en la Ciudad de México a especialistas, académicos y juristas para analizar las implicaciones jurídicas, éticas y sociales de la gestación subrogada, su regulación o abolición en el país.

El encuentro se realizó el 7 de septiembre en la Universidad Panamericana, Campus Mixcoac, con la participación de expertos de distintos países y representantes de organizaciones civiles.

Abraham Madero, director ejecutivo de Early Institute, participa en la IV Conferencia de la Declaración de Casablanca – México 2026, un espacio internacional que reúne a especialistas de más de 75 países para reflexionar sobre las implicaciones éticas, jurídicas, médicas y… pic.twitter.com/ScZ4gftH4a — Early Institute (@EarlyInstitute) September 3, 2026

La“renta de vientres” no puede analizarse como un acuerdo entre particulares

La conferencia, que fue organizada conjuntamente por la Declaración de Casablanca, Red Familia y Early Institute, tuvo como uno de sus principales temas la situación de las mujeres que participan en procesos de gestación subrogada y los derechos de niñas y niños nacidos mediante esta práctica.

Durante el encuentro se analizaron aspectos relacionados con la regulación de la gestación subrogada, la participación de intermediarios y las posibles condiciones de vulnerabilidad económica en las que pueden encontrarse algunas mujeres.

“En México está prohibido vender bebés y vender personas.”



Así lo señaló Abraham Madero Márquez, director ejecutivo de Early Institute, durante la mesa redonda “Análisis de proyectos de Ley sobre gestación subrogada”, en el marco de la IV Conferencia de la Declaración de… pic.twitter.com/UAl0EbNBbc — Early Institute (@EarlyInstitute) September 4, 2026

Red Familia manifestó su respaldo al llamado de la Declaración de Casablanca para avanzar hacia la abolición de la gestación subrogada a nivel internacional.

La organización señaló que considera necesario revisar el marco jurídico mexicano para prevenir posibles abusos y evitar que la situación económica de las mujeres pueda ser utilizada con fines comerciales.

“México se caracteriza por ser el mercado barato de la maternidad”: Patricia Olamendi

Durante su participación, la doctora en Derecho, Patricia Olamendi Torres, advirtió sobre los riesgos que, desde su perspectiva, pueden presentarse en contextos donde las mujeres enfrentan condiciones económicas adversas.

Olamendi señaló que México se ha convertido en un destino de bajo costo para la maternidad subrogada y planteó la necesidad de analizar las condiciones en las que se desarrollan estos procedimientos.

En la IV Conferencia de la Declaración de Casablanca – México 2026, Patricia Olamendi Torres advirtió sobre el avance de la maternidad subrogada en el país y sus implicaciones para los derechos de mujeres, niñas y niños.



"Hoy México se caracteriza por ser el mercado barato de la… pic.twitter.com/UxC5BzkV12 — Early Institute (@EarlyInstitute) September 4, 2026

A partir de estos planteamientos, Red Familia consideró necesario fortalecer las medidas de protección para las mujeres que participan en procesos de gestación subrogada y revisar la actuación de posibles intermediarios.

“Yo nací por la gestación subrogada”: Olivia Maurel, expone su experiencia personal

Otro de los testimonios destacados fue el de Olivia Maurel, vocera de la Declaración de Casablanca y persona nacida mediante gestación subrogada.

Maurel relató que conoció su origen a los 17 años y que posteriormente una prueba de ADN le permitió establecer contacto con la mujer que la gestó.

What a way to start this day of our 4th International Conference in Mexico 🇲🇽



We opened with Reem Alsalem, UN Special Rapporteur on violence against women and girls, and Jorge Cardona Llorens, former member of the UN Committee on the Rights of the Child.



Two essential voices to… pic.twitter.com/n4DqPzYEc1 — Olivia Maurel (@maurel_olivia) September 3, 2026

Su participación puso sobre la mesa el debate sobre el derecho a la identidad y al conocimiento del origen biológico de las personas nacidas mediante gestación subrogada.

También mencionó casos de mujeres mexicanas que, según su testimonio, habrían quedado sin acompañamiento de agencias durante el embarazo. Ante ello, pidió que legisladores y especialistas consideren las experiencias de las personas nacidas mediante esta práctica al discutir si debe regularse o prohibirse.

“Yo nací por gestación subrogada”



En la IV Conferencia de la Declaración de Casablanca – México 2026, Olivia Maurel, portavoz de la Declaración de Casablanca, comparte un testimonio que pone en el centro del debate a las niñas y los niños nacidos a través de esta práctica.



Su… pic.twitter.com/iBLopMQzAW — Early Institute (@EarlyInstitute) September 8, 2026

Red Familia pide revisar legislación sobre gestación subrogada

Al finalizar el encuentro, Red Familia hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las autoridades competentes para revisar la legislación relacionada con la gestación subrogada.

La organización planteó, entre otros puntos:

Prevenir posibles abusos contra mujeres que participan en estos procedimientos

Revisar la intermediación con fines de lucro

Fortalecer la protección de niñas y niños

Establecer mecanismos de reparación para posibles víctimas

Analizar propuestas para considerar la explotación reproductiva dentro de las modalidades específicas de trata de personas

Estas propuestas forman parte de la postura de Red Familia y del llamado que la organización realizó durante la conferencia.

“La Ley General de Trata en México se refiere a los vientres de alquiler como trata de personas.”



Así lo señaló el Dr. Francisco Vázquez Gómez Bisgono durante la mesa redonda “Análisis de proyectos de Ley sobre gestación subrogada”, en el marco de la IV Conferencia de la… pic.twitter.com/hKY7qtOv6W — Early Institute (@EarlyInstitute) September 5, 2026

¿Qué plantea la Declaración de Casablanca?

La Declaración de Casablanca es una iniciativa internacional que promueve la abolición de la gestación subrogada. Sus participantes sostienen que esta práctica debe analizarse desde una perspectiva de derechos humanos y no únicamente como un acuerdo entre particulares.

En México, el debate sobre la gestación subrogada incluye aspectos relacionados con los derechos de las mujeres, la filiación, la identidad de las personas nacidas mediante esta práctica y la regulación de las agencias o intermediarios.

La conferencia celebrada en la Ciudad de México buscó incorporar distintas perspectivas al debate y planteó la necesidad de analizar las implicaciones jurídicas, sociales y éticas de esta práctica.

Red Familia reiteró que continuará promoviendo la discusión pública sobre el tema y pidió que cualquier modificación legislativa considere la protección de las personas involucradas.

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