Sheinbaum destaca caída de 53% en homicidios; agosto, el más bajo desde 2015

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La presidenta presentó las cifras en su conferencia matutina. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este martes 8 de septiembre que los homicidios dolosos en México disminuyeron 53% en prácticamente dos años. El promedio diario pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026.

La mandataria señaló durante la conferencia Mañanera del Pueblo que esto representa 46 homicidios menos al día. Además, agosto de 2026 registró el promedio más bajo para ese mes desde 2015.

Homicidios dolosos bajan 53% durante el gobierno de Sheinbaum

Sheinbaum detalló que el lunes 7 de septiembre se registraron 25 homicidios, uno de los días con menos casos. El pasado 13 de agosto se reportaron 20, la cifra diaria más baja señalada por la mandataria.

La presidenta atribuyó parte de la reducción a la Estrategia Nacional de Seguridad, particularmente a los ejes de Atención a las Causas e Inteligencia e Investigación. Destacó también la creación de escuelas para mantener a los jóvenes alejados de organizaciones criminales mediante la educación.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citados por Sheinbaum, el promedio diario de homicidios a nivel nacional registra una reducción de 48% en lo que va de su administración, al pasar de 91.7 a 47.7 casos.

Siete estados concentran 49.3% de los homicidios

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que siete entidades concentraron 49.3% de los homicidios dolosos entre enero y agosto de 2026 a nivel nacional.

Guanajuato con 8.5% Baja California con 8.4% Chihuahua con 8% Sinaloa con 7.5% Estado de México con 6.1% Guerrero con 5.6% Morelos con 5.3%.

Al comparar enero-agosto de 2025 con el mismo periodo de 2026, 30 estados redujeron su promedio diario. Destacaron San Luis Potosí, con una baja del 79.8%; Nayarit, 65.3%; Quintana Roo, 59.9%, y Zacatecas, 51.3%.

Los delitos de alto impacto también disminuyeron 39%, al pasar de un promedio de 636.6 en octubre de 2024 a 391 en agosto de 2026.

Harfuch reporta más de 67 mil detenidos por delitos de alto impacto

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto. Además, 92 delincuentes considerados entre los más peligrosos fueron entregados a Estados Unidos.

Con el Operativo Enjambre, dijo, 111 funcionarios públicos han sido detenidos como parte del combate a la corrupción.

En el mismo periodo se aseguraron 34 mil 353 armas de fuego, 88 toneladas de cocaína en operaciones marítimas y 534 toneladas de droga en tierra. También fueron inhabilitados 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 24 estados.

Por su parte, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que mediante el eje de Atención a las Causas se realizaron 8.6 millones de trámites y servicios en beneficio de 5.1 millones de personas durante los últimos dos años.

Explicó que en ese mismo periodo se logró:

578 mil 633 visitas casa por casa

933 Ferias de Paz

Se entregaron 3.5 millones de artículos de primera necesidad en 35 municipios y 830 comunidades con el Tianguis del Bienestar

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