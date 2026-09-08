Padres piden cambiar la Nueva Escuela Mexicana ante bajo rendimiento de alumnos

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La Unión Nacional de Padres de Familia consideró que el bajo rendimiento de alumnos mexicanos en ciencias, matemáticas y lectura, mostrados por la prueba PISA 2025, muestran el rezago educativo de la Nueva Escuela Mexicana.

Israel Sánchez, presidente de la organización, sostuvo en A las Nueve en Uno que desde 2023 han señalado que el modelo no está respondiendo a las necesidades educativas del país y afirmó que la situación refleja una crisis que se ha agravado.

De acuerdo con su planteamiento, el rezago alcanza a más de la mitad de los niños, mientras que el abandono escolar también debe considerarse como un indicador de la situación educativa.

Nueva Escuela Mexicana requiere cambios, señalan padres

El representante de la Unión Nacional de Padres de Familia consideró que los problemas del sistema educativo no deben atribuirse a los docentes, aunque el informe de PISA 2025 señala la ausencia de maestros como una variante que afecta a los alumnos.

Por el contrario, afirmó que los docentes han sostenido el sistema y cuestionó que los contenidos, libros de texto, planes y programas de la Nueva Escuela Mexicana no estén dando a los profesores las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo.

Israel Sánchez mencionó que el retiro de celulares en las aulas debe implementarse eventualmente; sin embargo, aclaró que esto por sí solo no resolvería el problema educativo.

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