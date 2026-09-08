Morena formaliza separación de Enrique Inzunza de su bancada en el Senado

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Enrique Inzunza continuará como independiente. Foto: Cuartoscuro

El grupo parlamentario de Morena en el Senado formalizó la salida de Enrique Inzunza Cázares de su bancada, luego de que el legislador sinaloense comunicara su decisión de continuar como senador independiente a partir del pasado 26 de agosto.

La determinación fue notificada mediante un oficio dirigido al vicepresidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, y firmado por Nicolás Bellizzia Aboaf, secretario técnico del grupo parlamentario.

‼️EXTRA EXTRA‼️ Finalmente es Morena quien saca a @InzunzaCazarez de su bancada en el @senadomexicano pic.twitter.com/lBmxuIo14m — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 8, 2026

Morena pide informar al Pleno

En el documento, la coordinación de Morena en el Senado, encabezada por Ignacio Mier Velazco, solicita que la decisión de Inzunza sea comunicada formalmente al Pleno para los efectos legales, reglamentarios y administrativos correspondientes.

El oficio señala que la petición se realiza con base en la comunicación enviada previamente por el propio legislador, en la que manifestó su decisión de dejar de formar parte de la bancada mayoritaria.

Con ello, la separación anunciada a finales de agosto queda formalmente incorporada a la vida parlamentaria del Senado.

Inzunza continuará como senador independiente

La salida de Morena no implica que Enrique Inzunza pierda su escaño, sino que continuará ejerciendo sus funciones legislativas sin pertenecer a un grupo parlamentario.

La decisión ocurrió mientras enfrenta un escenario político y judicial complejo derivado de investigaciones abiertas por autoridades federales.

El contexto de las investigaciones

La separación de Inzunza ocurre semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara presuntos vínculos entre operadores políticos y estructuras criminales en Sinaloa dentro de una investigación relacionada con organizaciones de narcotráfico.

Entre las personas mencionadas en distintas acusaciones y documentos judiciales aparecieron el gobernador Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios y exfuncionarios del estado.

Tras esos señalamientos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la apertura de investigaciones para revisar la información y determinar si existen elementos que acrediten responsabilidades penales en México.

Hasta ahora, las autoridades federales no han informado de imputaciones formales ni de una resolución judicial contra Inzunza derivada de esas indagatorias.

Fue una de las figuras más cercanas a Rocha Moya

Antes de llegar al Senado, Enrique Inzunza se desempeñó como secretario general de Gobierno de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya y fue considerado uno de los colaboradores más cercanos del mandatario estatal.

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