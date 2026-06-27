Reportan que alerta de sismos de Google se activó antes de terremotos en Venezuela: ¿cómo funciona y dónde está disponible

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Sistema de alerta de sismos en Android viene activo de fábrica. Foto: Getty Images

Usuarios de redes sociales reportaron que distintos celulares Android alertaron previamente sobre terremotos registrados en Venezuela este miércoles, ante este hecho, surgen las dudas: ¿Android puede alertar sobre un sismo?, y ¿pueden alertar en México sobre los temblores?

Google cuenta con un sistema de alerta temprana de sismos integrado en Android, disponible en dispositivos móviles a nivel global, incluido México.

Este sistema es capaz de alertar a los usuarios antes de que ocurra un sismo con magnitud mayor a 4.5, y también puede emitir avisos en territorio mexicano cuando se detectan movimientos telúricos relevantes.

¿Cómo funciona el sistema de alerta de sismos en Android?

Google explicó que este sistema opera mediante un enfoque de participación colectiva. Los teléfonos Android detectan vibraciones inusuales que podrían indicar un sismo en curso.

Esta información se envía a servidores que analizan y combinan los datos de múltiples dispositivos para confirmar el movimiento telúrico y emitir una alerta a las personas en la zona afectada.

¿Qué tipos de alertas de sismos existen en Android?

El sistema emite dos tipos principales de notificaciones cuando se detecta un sismo:

Alerta de Atención

En un temblor leve, proporciona más información cuando se presiona la notificación.

Solo se envía a usuarios que experimentan un sismo en la Escala de Intensidad de Mercalli Modificada (MMI, por sus siglas en inglés) de 3 y 4, durante un terremoto de magnitud 4.5 o superior.

Respeta la configuración de volumen, No interrumpir y notificaciones de tu dispositivo.

Alerta de Acción

Captura la atención antes de que se sienta el sismo moderado a fuerte, para poder tomar medidas de protección.

Solo se envía a usuarios que experimentan un sismo de MMI 5 o superior, durante un terremoto de magnitud 4.5 o superior.

Debido a su importancia, ignora la configuración de No molestar, encenderá tu pantalla y reproducirá un sonido fuerte.

¿Cómo verificar si está activo?

El sistema de alerta de sismos en Android viene activado por defecto en la mayoría de los dispositivos, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Para verificar su activación, se deben seguir estos pasos:

Entrar a Configuración o Ajustes del dispositivo

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Seleccionar Seguridad y emergencia o, en algunos modelos, Ubicación. También se puede colocar en el buscador “Alerta de sismos”

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Acceder a Alertas de terremotos y confirmar que la opción esté activada

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En México también existe el sistema de alerta sísmica del gobierno, por lo que esta función de Android puede funcionar como un apoyo adicional ante este tipo de emergencias.

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