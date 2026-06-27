Noticias de hoy 26 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 26 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Sin clases y con home office

En la Ciudad de México no habrá clases el 30 de junio por el partido de la Selección; también se promueve el “home office” en dependencias de Gobierno.

Rehenes en Tecámac

Un hombre armado se atrincheró unas 30 horas en una casa de Tecámac. Su familia salió sin lesiones y dijo que no estaba retenida. Después, el sujeto se entregó.

Violencia en Sinaloa

La violencia volvió a sacudir Sinaloa. En menos de 24 horas, se abrieron carpetas de investigación por el asesinato de 10 personas.

Secuestro de reportera

En Veracruz fue detenido José del Carmen, por su posible participación en el secuestro de la reportera Roxana Guzmán el pasado 2 de junio.

Avioneta se estrella

Una avioneta chocó con el rascacielos más alto de Beijing, de 108 pisos. La policía acordonó el área y cerró las carreteras que rodean el edificio.

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