Tuxpan, Veracruz: la playa más cercana a CDMX y perfecta para las vacaciones de verano

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¿Qué tan lejos está de CDMX? Foto: Getty Images

Ya comenzó el verano y, si buscas una escapada sin gastar demasiado, Tuxpan, Veracruz, es una de las playas más cercanas a la Ciudad de México (CDMX).

En Unotv.com te contamos cuánto cuesta llegar, qué hacer y por qué puede ser una buena opción para viajar en familia.

¿Qué tan lejos están las playas Tuxpan de la CDMX?

Tuxpan es la playa más cercana a la CDMX, el tiempo estimado para llegar, en promedio es de tres a cuatro horas. Sin embargo, esto puede variar, dependiendo del tránsito, si hay obras u accidentes en la carretera o hasta las condiciones climatológicas.

Si viajas en automóvil, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), el costo de las casetas ronda los 916 pesos en viaje redondo.

En tanto, si prefieres el autobús, el boleto puede costar entre 648 y 889 pesos, con un tiempo de traslado aproximado de cuatro horas y media.

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de Tuxpan?

Tuxpan cuenta con playas amplias y de fácil acceso que se han convertido en su principal atractivo. Como la Playa Norte, con sus 22 kilómetros de extensión, destaca por sus aguas tranquilas y su entorno natural, ideal para disfrutar a solo 15 minutos del centro de la ciudad.

Por su parte, Playa Sur ofrece más de 20 kilómetros de litoral prácticamente virgen, perfecta para quienes buscan desconectarse y convivir con la naturaleza.

Para los amantes de la naturaleza, la Zona Arrecifal de Tuxpan ofrece experiencias de esnórquel y buceo a 13 kilómetros de la costa, mientras que el Río Tuxpan es ideal para actividades deportivas y paseos al amanecer o atardecer.

Además del mar, el destino ofrece espacios culturales e históricos como el Museo de la Hermandad México-Cuba, ubicado en Santiago de la Peña, donde se narra la historia del yate Granma y la Revolución Cubana. El acceso es gratuito y puede visitarse de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

En el centro de la ciudad se encuentra el Callejón del Niño Perdido, un sitio emblemático que se ilumina cada 7 de diciembre durante su tradicional celebración.

También destaca la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, construida en 1752 sin varillas metálicas, una de las edificaciones más representativas de la región.

El destino se complementa con atractivos como el mural “Alegorías de los Orígenes”, el espacio ecoturístico de Tumilco, el parque acuático Aquapark y el centro de ecoturismo Dayami, donde se pueden realizar paseos en kayak o catamarán en contacto con la naturaleza.

En conjunto, Tuxpan se posiciona como una opción accesible para quienes buscan playa cerca de la CDMX sin hacer un gran gasto. Sus paisajes, su oferta natural y sus actividades lo convierten en un destino ideal para unas vacaciones de verano en familia.

Con viajes de pocas horas y costos moderados, este rincón de Veracruz demuestra que no es necesario ir demasiado lejos para desconectarse, descansar y disfrutar del mar.

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