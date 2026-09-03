Estado de México, Guanajuato y Baja California encabezan ingreso de cadáveres
El Estado de México, Guanajuato y Baja California son las entidades que más cadáveres recibieron durante 2025; la fiscalía federal y estatales sumaron 10 mil 770 cuerpos almacenados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En ese año, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías y procuradurías estatales recibieron 97 mil 920 cadáveres. Se trata de una disminución del 2.1%, con respecto a los 100 mil 20 del 2024. La FGR recibió 37 cadáveres, mientras que las fiscalías estatales ingresaron 97 mil 883 en 2025.
Entidades que recibieron más cadáveres
México
- Total: 11 mil 47
- Mujeres: 2 mil 386
- Hombres: 8 mil 669
Guanajuato
- Total: 7 mil 245
- Mujeres: Mil 58
- Hombres: 6 mil 187
Baja California
- Total: 6 mil 914
- Mujeres: Mil 346
- Hombres: 5 mil 424
Ciudad de México
- Total: 6 mil 815
- Mujeres: Mil 464
- Hombres: 5 mil 337
Jalisco
- Total: 6 mil 2
- Mujeres: Mil 16
- Hombres: 4 mil 868
Además, la FGR y las unidades estatales sumaron 10 mil 770 cadáveres almacenados; 9 mil 116 restos y mil 158 fragmentos humanos durante el 2025.
Más de 5 millones de solicitudes de intervención
Durante 2025, se admitieron 5 millones 121 mil 796 solicitudes de intervención pericial en la FGR y en las fiscalías y procuradurías estatales, de las cuales, se concluyeron 5 millones 056 mil 020.
De forma específica, la FGR recibió y admitió 445 mil 461 solicitudes de intervención pericial. Se trata de un incremento del 11.8%, con respecto al 2024.
En cambio, las fiscalías o procuradurías estatales recibieron en conjunto 4 millones 695 mil 503 solicitudes, de las cuales, admitieron 4 millones 676 mil 335; esto último equivale a una disminución del 0.1% con respecto al 2024.
Laboratorios periciales y forenses
En todo el país existieron 988 laboratorios de servicios periciales y de servicio médico forense hasta el 2025.
Entidades con más laboratorios de servicios periciales y forenses
- FGR: 459 laboratorios fijos y móviles
- Querétaro: 52
- Chiapas: 39
- Guanajuato: 39
- Michoacán: 33
Ambulancias forenses
Al cierre del 2025, existían 331 ambulancias forenses en funcionamiento, de las cuales, solo dos pertenecían a la FGR.
Entidades con más ambulancias forenses
- Jalisco: 60
- Guanajuato: 43
- México: 28
- Veracruz: 26
- Michoacán: 25
Personal administrativo, pericial y forense
Hasta el 2025, existieron 15 mil 33 titulares, directivos, administrativos, especialistas en servicios periciales y forenses, en la FGR y los 32 estados.
Entidades y órganos con más personal de servicios periciales y médico forense
- FGR: 2 mil 90 especialistas y personal administrativo
- CDMX: mil 778
- México: mil
- Chihuahua: 697
- Jalisco: 680
- Guanajuato: 654
Fiscalías o procuradurías con más presupuesto ejercido en 2025
- FGR: Mil 905.2 millones de pesos
- Nuevo León: 642.8 millones
- México: 560.4 millones
- Jalisco: 491.8 millones
- Chihuahua: 441.9 millones
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