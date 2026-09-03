Estado de México, Guanajuato y Baja California encabezan ingreso de cadáveres

| 11:15 | Bryan Rivera González | UnoTV
Estado de México, Guanajuato y Baja California encabezan ingreso de cadáveres
Se recibieron 97 mil 920 cadáveres. Foto: Cuartoscuro.

El Estado de México, Guanajuato y Baja California son las entidades que más cadáveres recibieron durante 2025; la fiscalía federal y estatales sumaron 10 mil 770 cuerpos almacenados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En ese año, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías y procuradurías estatales recibieron 97 mil 920 cadáveres. Se trata de una disminución del 2.1%, con respecto a los 100 mil 20 del 2024. La FGR recibió 37 cadáveres, mientras que las fiscalías estatales ingresaron 97 mil 883 en 2025.

Entidades que recibieron más cadáveres

México

  • Total: 11 mil 47 
  • Mujeres: 2 mil 386
  • Hombres: 8 mil 669

Guanajuato

  • Total: 7 mil 245
  • Mujeres: Mil 58
  • Hombres: 6 mil 187

Baja California

  • Total: 6 mil 914
  • Mujeres: Mil 346
  • Hombres: 5 mil 424

Ciudad de México

  • Total: 6 mil 815
  • Mujeres: Mil 464
  • Hombres: 5 mil 337

Jalisco

  • Total: 6 mil 2
  • Mujeres: Mil 16
  • Hombres: 4 mil 868

Además, la FGR y las unidades estatales sumaron 10 mil 770 cadáveres almacenados; 9 mil 116 restos y mil 158 fragmentos humanos durante el 2025.

Más de 5 millones de solicitudes de intervención

Durante 2025, se admitieron 5 millones 121 mil 796 solicitudes de intervención pericial en la FGR y en las fiscalías y procuradurías estatales, de las cuales, se concluyeron 5 millones 056 mil 020.

De forma específica, la FGR recibió y admitió 445 mil 461 solicitudes de intervención pericial. Se trata de un incremento del 11.8%, con respecto al 2024.

En cambio, las fiscalías o procuradurías estatales recibieron en conjunto 4 millones 695 mil 503 solicitudes, de las cuales, admitieron 4 millones 676 mil 335; esto último equivale a una disminución del 0.1% con respecto al 2024.

Laboratorios periciales y forenses

En todo el país existieron 988 laboratorios de servicios periciales y de servicio médico forense hasta el 2025.

Entidades con más laboratorios de servicios periciales y forenses

  • FGR: 459 laboratorios fijos y móviles
  • Querétaro: 52
  • Chiapas: 39
  • Guanajuato: 39
  • Michoacán: 33

Ambulancias forenses

Al cierre del 2025, existían 331 ambulancias forenses en funcionamiento, de las cuales, solo dos pertenecían a la FGR.

Entidades con más ambulancias forenses

  • Jalisco: 60
  • Guanajuato: 43
  • México: 28
  • Veracruz: 26
  • Michoacán: 25

Personal administrativo, pericial y forense 

Hasta el 2025, existieron 15 mil 33 titulares, directivos, administrativos, especialistas en servicios periciales y forenses, en la FGR y los 32 estados.

Entidades y órganos con más personal de servicios periciales y médico forense

  • FGR: 2 mil 90 especialistas y personal administrativo
  • CDMX: mil 778 
  • México: mil 
  • Chihuahua: 697
  • Jalisco: 680
  • Guanajuato: 654

Fiscalías o procuradurías con más presupuesto ejercido en 2025

  • FGR: Mil 905.2 millones de pesos
  • Nuevo León: 642.8 millones 
  • México: 560.4 millones
  • Jalisco: 491.8 millones
  • Chihuahua: 441.9 millones

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