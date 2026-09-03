Ley de Ingresos y Presupuesto 2027: así será el proceso tras su envío al Congreso

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Paquete Económico. Foto: Cuartoscuro

El 8 de septiembre de 2026, el Ejecutivo Federal enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2027 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, con lo que comenzará formalmente el proceso para su análisis, discusión y aprobación, previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Ley de Ingresos de la Federación deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado, mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación corresponde aprobarlo exclusivamente a la Cámara baja. Una vez aprobados, ambos ordenamientos deberán publicarse en el DOF y entrarán en vigor para el ejercicio fiscal 2027.

¿Cuál es el proceso de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2027?

El punto de partida será la entrega del paquete económico al Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2026. La documentación incluye la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Después de su recepción, comienza el análisis legislativo. Para la Ley de Ingresos de la Federación, el procedimiento involucra a las dos cámaras del Congreso:

La Cámara de Diputados analiza y aprueba la Ley de Ingresos

analiza y aprueba la Ley de Ingresos La fecha límite constitucional y legal para que los diputados la aprueben es el 20 de octubre

Una vez aprobada, pasa al Senado de la República , que tiene como fecha límite el 31 de octubre

, que tiene como fecha límite el Si el Senado realiza modificaciones, el proyecto debe continuar su trámite legislativo conforme a las reglas constitucionales aplicables

En el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva para aprobarlo, después de examinar, discutir y, en su caso, modificar el proyecto presentado por el Ejecutivo Federal. La fecha límite para su aprobación es el 15 de noviembre de 2026.

Una vez aprobados ambos ordenamientos, todavía falta una etapa: su publicación. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos deben publicarse en el DOF a más tardar 20 días naturales después de haber sido aprobados.

Por ello, el proceso puede resumirse en las siguientes fechas:

Etapa Fecha límite Envío de la Ley de Ingresos y el PEF al Congreso 8 de septiembre de 2026 Aprobación de la Ley de Ingresos por la Cámara de Diputados 20 de octubre de 2026 Aprobación de la Ley de Ingresos por el Senado 31 de octubre de 2026 Aprobación del PEF por la Cámara de Diputados 15 de noviembre de 2026 Publicación de la Ley de Ingresos y el PEF Hasta 20 días naturales después de su aprobación Inicio del ejercicio fiscal 2027 1 de enero de 2027

¿Por qué es importante seguir el proceso de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2027?

Dar seguimiento al proceso permite conocer cómo queda definido el marco financiero del Gobierno Federal para el siguiente ejercicio fiscal.

La Ley de Ingresos establece los recursos que el Gobierno Federal prevé obtener durante el año, mientras que el Presupuesto de Egresos determina cómo se distribuirá el gasto público federal.

En particular, seguir la Ley de Ingresos 2027 permite identificar los cambios que puedan registrarse durante su discusión legislativa y conocer finalmente las disposiciones mediante las cuales se estimarán los ingresos federales. En paralelo, revisar el Presupuesto de Egresos 2027 permite conocer cómo quedó distribuido el gasto aprobado por la Cámara de Diputados.

También es relevante observar las fechas porque cada etapa tiene un plazo establecido. El 20 de octubre marca el límite para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos; el 31 de octubre, para que lo haga el Senado; y el 15 de noviembre, para que los diputados aprueben el Presupuesto de Egresos.

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