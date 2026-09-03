Registro Nacional de Desapariciones, ¿es una herramienta de búsqueda eficaz?

GENERANDO AUDIO...

Marchan para exigir avance en búsqueda de desaparecidos. Foto: Uno TV

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas será sometido a una revisión técnica y científica por expertos internacionales, informó la Secretaría de Gobernación, como parte de la estrategia del Gobierno Federal para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas.

Durante la conferencia matutina, funcionarios de Gobernación explicaron que esta revisión busca determinar cómo se deben ordenar y tratar los registros que integran la plataforma, especialmente aquellos que cuentan con información incompleta.

Gobierno busca mejorar el Registro Nacional de Desapariciones

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, explicó que el objetivo es que el registro pueda convertirse en una herramienta de búsqueda eficaz.

“Una revisión técnica científica del registro para saber, para poder ordenar este registro y poder tomar definiciones en torno a esto, es decir, cuál es el tratamiento que se le va a dar a todos los registros que tienen o no datos completos, aquellos que no tienen datos completos para la búsqueda, cómo vamos a atender esto y poder volver el registro una herramienta de búsqueda eficaz”, señaló.

La revisión forma parte de una estrategia nacional contra las desapariciones que contempla 10 acciones, entre ellas la apertura al escrutinio internacional.

¿Cuántos registros de personas desaparecidas hay?

Como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, funcionarios de Gobernación también fueron cuestionados sobre las cifras actualizadas de personas desaparecidas.

De acuerdo con los datos presentados por el Gobierno Federal, hasta abril de 2026 había 132 mil 645 registros en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, correspondientes al periodo de 1952 a 2026.

La distribución de los registros era la siguiente:

46 mil 742, equivalentes al 36%, tenían datos insuficientes

40 mil 308, equivalentes al 31%, contaban con actividades posteriores al registro

43 mil 128, equivalentes al 33%, tenían datos suficientes para la búsqueda, pero sin actividad posterior

¿Qué pasa con los registros que tienen datos insuficientes?

En marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que una parte de los registros no contaba con información suficiente para realizar la búsqueda.

La mandataria señaló que de los 43 mil 128 registros sin actividad posterior se debía continuar trabajando, mientras que en los 40 mil 308 casos con alguna actividad posterior al registro se buscaba avanzar para confirmar la situación de las personas.

“De los 40 mil 308 que hay registro y que ya tuvieron una actividad ya encontramos una parte de ellos, ahora tenemos que seguir trabajando para garantizar la prueba de vida”, dijo Sheinbaum.

Ante este escenario, Gobernación indicó que mantiene trabajos con colectivos, mientras la Fiscalía General de la República realiza labores forenses y las autoridades continúan con acciones de búsqueda y atención a las personas.

Medina también informó que la Secretaría de Gobernación ofrecerá conferencias periódicas sobre el tema de personas desaparecidas para informar sobre los avances.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.