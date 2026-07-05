Estados donde caen más rayos en México; van más de 2 mil muertes

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En México, van más de 2 mil muertes por caídas de rayos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

De acuerdo con el texto “Identifican en México zonas mortales por caída de rayos”, publicado por la Gaceta UNAM, un estudio del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) identificó las entidades con mayor riesgo por caída de rayos en el país, un fenómeno que entre 1998 y 2021 provocó 2 mil 470 muertes, según datos de la Secretaría de Salud.

La investigación, titulada “Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability”, fue elaborada por los investigadores Alejandro Jaramillo Moreno y Christian Domínguez Sarmiento, del ICAyCC, y publicada en julio de 2024 en la revista Weather, Climate, and Society. Se trata del primer mapa nacional que integra la actividad eléctrica con factores de vulnerabilidad social.

¿En qué estados caen más rayos en México?

Según la información difundida por la Gaceta UNAM, el Estado de México concentra el mayor número de fallecimientos por caída de rayos, con 539 casos registrados entre 1998 y 2021. Le siguen Oaxaca, con 206; Michoacán, con 168; y Guerrero, con 133.

En el Estado de México, los municipios con más eventos relacionados con este fenómeno fueron Villa Victoria, con 30; San Felipe del Progreso, con 27; Ixtlahuaca, con 23; y Toluca, con 22.

El texto explica que durante la temporada de lluvias, principalmente en verano, la Sierra Madre Occidental y la región centro-sur del país favorecen la formación de tormentas eléctricas, lo que incrementa la probabilidad de descargas atmosféricas.

Asimismo, señala que muchas comunidades rurales presentan una alta vulnerabilidad social debido a la falta de infraestructura, acceso a servicios de salud, viviendas con poca protección y escasa información sobre cómo actuar durante una tormenta eléctrica.

De acuerdo con el estudio retomado por la Gaceta UNAM, estados como Michoacán y Guerrero enfrentan un riesgo elevado por la combinación de intensa actividad eléctrica y alta vulnerabilidad social. En Oaxaca y Chiapas, los fallecimientos se distribuyen de forma más dispersa en el territorio.

Los investigadores indican que la mayoría de las víctimas se encontraba al aire libre cuando ocurrió la descarga eléctrica. En algunos casos buscaron refugio bajo árboles, donde aumenta el riesgo de recibir el impacto directo o sufrir una electrocución por corriente inducida. También advierten que una vivienda sin pararrayos puede representar un riesgo durante una tormenta.

Como medida preventiva, el estudio recomienda suspender las actividades al aire libre durante una tormenta eléctrica y buscar refugio en lugares seguros. Además, plantea fortalecer la educación preventiva, mejorar el acceso a los pronósticos meteorológicos y difundir la información en lenguas originarias para atender a las comunidades más vulnerables.

Finalmente, el documento destaca que este mapa puede ser una herramienta para las autoridades de Protección Civil, al permitir identificar las zonas donde es prioritario reforzar las acciones de prevención frente a las tormentas eléctricas.

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