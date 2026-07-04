Periodista Luis Chaparro revela en entrevista detalles del avión donde detuvieron al “Mayo”

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Foto: AFP | Reuters

El periodista Luis Chaparro dio a conocer fotografías inéditas del avión utilizado en la detención de Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán.

Las imágenes, publicadas en su medio Pie de Nota, muestran detalles del interior de la aeronave empleada durante el operativo del 25 de julio de 2024, cuando ambos fueron trasladados a Estados Unidos.

“Una parte interesante del avión fue todo lo que le hicieron para que no fuera detectado, pero que además, si fuese detectado, fuera difícil reconocerlo, saber qué tipo de avión y conocer su origen. El avión está clonado como si fuera otro avión que sí existe. Le hicieron muchas modificaciones para esconder su origen, sus vuelos e incluso hacerlo prácticamente invisible a la luz de cualquier autoridad”. Luis Chaparro, periodista especializado en temas relacionados con el narcotráfico

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Avión del “Mayo” Zambada fue modificado para ocultar su origen

El periodista explicó que la aeronave era un modelo fabricado en la década de 1970 con origen en Colombia, pero fue alterada para aparentar ser otro avión más reciente.

Entre las modificaciones que documentó destacan:

Cambio de pintura en al menos dos ocasiones.

en al menos dos ocasiones. Clonación de matrícula para simular otra aeronave.

para simular otra aeronave. Eliminación de sistemas de localización y comunicaciones.

Alteración de los registros de planes de vuelo.

Cobertura de las luces de navegación (“blinkers”).

Fotos muestran posibles huellas de forcejeo dentro del avión

Durante la inspección al interior del avión, el periodista aseguró que encontró indicios que podrían ser compatibles con un forcejeo ocurrido durante el traslado.

“Adentro había huellas de violencia en los asientos centrales de la aeronave. Huellas de zapatos, uno de los respaldos de los asientos está tronado, como que hubo empujones a la fuerza”. Luis Chaparro, periodista especializado en temas relacionados con el narcotráfico

Entre los hallazgos mencionó:

Marcas de zapatos sobre los asientos centrales.

Un respaldo roto y vencido.

Dos ventanas interiores con fracturas que, según dijo, parecen haber sido provocadas desde el interior de la cabina.

Equipos de comunicación modificados de manera artesanal.

FBI confirma el nombre del operativo

El periodista también informó que recibió un comunicado atribuible al FBI, en el que la agencia identifica el operativo como “Operation Air Kings”.

De acuerdo con ese documento, agentes especiales del Buró encabezaron una operación descrita como “secreta, compleja y atrevida” para capturar a Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, considerados entre los fugitivos más buscados.

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