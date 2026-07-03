Rosa Icela reconoce molestia de madres buscadoras y ofrece disculpas por investigación sobre apoyos para protesta

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Rosa Icela se disculpa con colectivos de buscadores. Fotos: Cuartoscuro

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció disculpas a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas por iniciar una investigación sobre los recursos que utilizaron para trasladarse de Jalisco a la Ciudad de México y participar en la manifestación realizada el 11 de junio. La funcionaria reiteró que la indagatoria continúa para esclarecer el origen de los apoyos que recibieron algunos grupos.

Las declaraciones ocurrieron durante una reunión con 56 colectivos de búsqueda en Tabasco, en la que estuvo acompañada por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, y el gobernador del estado, Javier May.

Rosa Icela ofrece disculpas a colectivos de búsqueda

Durante el encuentro, la titular de la Secretaría de Gobernación señaló que el tema corresponde a un asunto entre gobiernos y afirmó que la administración federal reconoce las acciones realizadas por las familias que buscan a personas desaparecidas.

La funcionaria explicó que su comentario sobre la investigación tenía el propósito de dar a conocer la información con la que contaba el Gobierno federal, pero reconoció que sus declaraciones pudieron generar inconformidad entre integrantes de los colectivos.

“Mi comentario sobre el tema fue únicamente para revelar esta acción, pero si ofendí a alguien, si alguien sintió que yo le faltaba el respeto, ofrezco disculpas sinceras”, expresó.

Segob mantiene investigación sobre recursos para la manifestación del 11 de junio

Rosa Icela Rodríguez reiteró que la Secretaría de Gobernación recibió información relacionada con el traslado de colectivos desde Jalisco hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con la secretaria, integrantes de los propios colectivos informaron que un funcionario público del estado de Jalisco habría ofrecido apoyo para financiar el viaje. La funcionaria no dio a conocer el nombre ni el cargo de la persona señalada.

Según explicó, esa información fue proporcionada por integrantes de los colectivos, quienes manifestaron sorpresa por la propuesta, debido a que, de acuerdo con lo expresado por la secretaria, no era habitual que viajaran desde Jalisco a la capital del país para realizar manifestaciones.

“Nosotros tuvimos información de los propios colectivos de búsqueda, que un funcionario público local de Jalisco ofreció apoyo para que colectivos viajaran a la Ciudad de México para que participaran en las manifestaciones del pasado 11 de junio; ellos mismos nos dijeron estar sorprendidos con la propuesta porque no es habitual dejar Jalisco para manifestarse en la Ciudad de México por esta oferta”, indicó.

¿Qué dijo Rosa Icela el 11 de junio sobre la investigación?

El pasado 11 de junio, la secretaria de Gobernación informó que la dependencia había iniciado una investigación para conocer el origen de los recursos utilizados por los colectivos de búsqueda para trasladarse desde Jalisco a la Ciudad de México.

En ese momento señaló que el Gobierno federal buscaba determinar el origen de los apoyos recibidos y establecer si existió alguna intención distinta a las demandas de búsqueda y justicia impulsadas por las familias.

“Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”, declaró ese día.

Reunión con 56 colectivos de búsqueda en Tabasco

Tras el encuentro celebrado en Tabasco, Rosa Icela Rodríguez publicó un mensaje en su cuenta de X en el que informó que la reunión tuvo como propósito revisar los avances en la atención a los casos de personas desaparecidas y fortalecer las acciones institucionales.

En la publicación señaló que el diálogo con los colectivos busca contribuir a la verdad, la justicia y la no repetición.

Asimismo, escribió que detrás de cada expediente existe una persona desaparecida y una familia que merece ser escuchada con respeto y atendida con dignidad.

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