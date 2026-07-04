Puerto de Loreto seguirá sin cruceros ni transporte de carga, informa Semarnat

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Puerto de Loreto. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instruyó privilegiar el diálogo para definir la regulación del Puerto de Loreto, en Baja California Sur, y reiteró que no habrá cruceros ni puerto de altura, mientras se construye un acuerdo con la comunidad para el manejo de la Bahía de Loreto.

▶️ Desde Loreto, Baja California Sur, la secretaria @aliciabarcena reiteró que, por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, no habrá cruceros ni puerto de altura.



El diálogo con las comunidades es la base para proteger nuestro patrimonio natural.#SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/lZ2N2iUOFi — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) July 4, 2026

Semarnat participó en mesa de trabajo sobre el Puerto de Loreto

La Semarnat informó que participó en la tercera mesa de trabajo sobre la regulación administrativa en materia de navegación en el Puerto de Loreto, en Baja California Sur.

Durante el encuentro con representantes de la comunidad y personas defensoras de la Bahía de Loreto, la titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se tomará ninguna determinación sin escuchar las propuestas y planteamientos de los distintos sectores involucrados.

La funcionaria indicó que la decisión del Gobierno federal es mantener un proceso de diálogo para construir un acuerdo conjunto sobre la regulación del puerto.

Ante comunidades de la Bahía de Loreto, reiteré que, por instrucción de la presidenta @Claudiashein, no se asumirá ningún acuerdo sin escuchar sus voces. Continuaremos haciéndolo. ¡No habrá cruceros ni puerto de altura en este invaluable patrimonio natural de 🇲🇽! pic.twitter.com/xMSWFJxU1m — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) July 4, 2026

Gobierno reitera que no habrá cruceros ni puerto de altura

Durante la reunión, Bárcena Ibarra afirmó que, por instrucciones de la mandataria federal, en Loreto no habrá cruceros ni puerto de altura.

También señaló que la Bahía de Loreto constituye un patrimonio natural y que la regulación sobre las actividades de navegación deberá construirse con la participación de la comunidad.

En la mesa participaron representantes de diversas dependencias federales y autoridades locales, entre ellas:

Secretaría de Gobernación (Segob)

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Secretaría de Turismo (Sectur)

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)

Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS)

Ayuntamiento de Loreto

Representantes ciudadanos vinculados con la defensa del Parque Nacional Bahía de Loreto

Ciudadanos solicitan información técnica y jurídica

La Semarnat informó que las y los representantes ciudadanos presentaron solicitudes de información relacionadas con los aspectos técnicos, normativos, jurídicos y ambientales que servirán como base para elaborar el nuevo instrumento de regulación.

La dependencia señaló que las respuestas proporcionadas por las autoridades serán de dominio público.

Asimismo, recordó que las dos mesas de trabajo anteriores se realizaron los días 8 y 22 de junio de 2026.

En esas reuniones se identificó la necesidad de actualizar los instrumentos de manejo aplicables al Parque Nacional Bahía de Loreto, fortalecer la información técnica disponible y desarrollar estudios complementarios que permitan una gestión ambiental conforme a criterios científicos.

Puerto de Loreto mantiene estatus de cabotaje

La Secretaría de Marina, mediante la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, informó que, tras la abrogación del decreto publicado el 25 de mayo de 2026, el Puerto de Loreto mantiene actualmente el estatus de zona de cabotaje.

De acuerdo con la dependencia, esta condición implica que no está permitida la navegación de altura ni la recepción de cruceros bajo ese régimen.

Por su parte, la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS) informó que notificó a empresas y agentes navieros la negativa a las solicitudes de arribo de cruceros correspondientes al periodo comprendido entre 2026 y 2030.

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