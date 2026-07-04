Embajada de EE. UU. alerta por aglomeraciones antes del México vs Inglaterra en CDMX

| 15:36 | Benell Cortés | Uno TV
Embajada de EU emite alerta por aglomeraciones previo al partido de México contra Inglaterra en CDMX
Foto: Cuartoscuro

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante las concentraciones masivas que se esperan este domingo 5 de julio por el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, que se disputará en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

La representación diplomática advirtió que miles de personas se reunirán en estadios, Fan Fests y puntos de transmisión pública en la capital y otras ciudades del país, por lo que recomendó extremar precauciones ante posibles situaciones de sobrecupo, incidentes de seguridad y manifestaciones.

Alertan por riesgos en Fan Fests y zonas de reunión

De acuerdo con el aviso, eventos similares recientes han registrado casos de lesiones e incluso fallecimientos relacionados con aglomeraciones, por lo que se pidió a los asistentes mantenerse atentos a las rutas de salida y evitar espacios que presenten saturación.

La embajada también señaló que algunas protestas podrían realizarse de manera simultánea para aprovechar la atención mediática y la presencia de grandes multitudes.

Piden evitar manifestaciones

Las autoridades estadounidenses recordaron que la legislación mexicana prohíbe la participación de extranjeros en actividades políticas, por lo que advirtieron que asistir a manifestaciones consideradas políticas podría derivar en detenciones o incluso deportaciones.

Por ello, recomendaron evitar zonas donde se desarrollen protestas y mantenerse informados a través de medios locales y canales oficiales.

Recomendaciones para asistentes

Entre las medidas sugeridas destacan:

  • Mantenerse alerta en lugares con grandes concentraciones de personas.
  • Identificar salidas de emergencia y rutas de evacuación.
  • Evitar áreas cercanas a protestas o manifestaciones.
  • Consultar información en tiempo real sobre accesos y aforos de los Fan Fests.
  • Buscar sedes alternativas en caso de saturación.

El encuentro entre México e Inglaterra está programado para las 18:00 horas y se espera que genere una de las mayores movilizaciones de aficionados durante la Copa Mundial 2026.

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