Embajada de EE. UU. alerta por aglomeraciones antes del México vs Inglaterra en CDMX
La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante las concentraciones masivas que se esperan este domingo 5 de julio por el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, que se disputará en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).
La representación diplomática advirtió que miles de personas se reunirán en estadios, Fan Fests y puntos de transmisión pública en la capital y otras ciudades del país, por lo que recomendó extremar precauciones ante posibles situaciones de sobrecupo, incidentes de seguridad y manifestaciones.
Alertan por riesgos en Fan Fests y zonas de reunión
De acuerdo con el aviso, eventos similares recientes han registrado casos de lesiones e incluso fallecimientos relacionados con aglomeraciones, por lo que se pidió a los asistentes mantenerse atentos a las rutas de salida y evitar espacios que presenten saturación.
La embajada también señaló que algunas protestas podrían realizarse de manera simultánea para aprovechar la atención mediática y la presencia de grandes multitudes.
Piden evitar manifestaciones
Las autoridades estadounidenses recordaron que la legislación mexicana prohíbe la participación de extranjeros en actividades políticas, por lo que advirtieron que asistir a manifestaciones consideradas políticas podría derivar en detenciones o incluso deportaciones.
Por ello, recomendaron evitar zonas donde se desarrollen protestas y mantenerse informados a través de medios locales y canales oficiales.
Recomendaciones para asistentes
Entre las medidas sugeridas destacan:
- Mantenerse alerta en lugares con grandes concentraciones de personas.
- Identificar salidas de emergencia y rutas de evacuación.
- Evitar áreas cercanas a protestas o manifestaciones.
- Consultar información en tiempo real sobre accesos y aforos de los Fan Fests.
- Buscar sedes alternativas en caso de saturación.
El encuentro entre México e Inglaterra está programado para las 18:00 horas y se espera que genere una de las mayores movilizaciones de aficionados durante la Copa Mundial 2026.