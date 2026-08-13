Este jueves la UNAM aplicará el Examen de Control en 2 sedes: León y Oaxaca

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Foto: Cuartoscuro

Tras el desarrollo de la primera jornada del Examen de Control Presencial en León, este jueves la UNAM llevará a cabo seis turnos de aplicaciones en dos sedes fuera de la Ciudad de México: Guanajuato y Oaxaca.

De igual forma, tras concluir los primeros dos días de esta fase del proceso de selección para el ingreso a la licenciatura, entre el fin de semana y los siguientes días habrá otras cuatro jornadas en la CDMX y Tijuana.

Concluyó la primera aplicación del Examen de Control Presencial en León, Guanajuato, conforme a lo establecido.

Mañana jueves 13 de agosto, continuarán los exámenes en esta sede, e iniciará la jornada en Oaxaca, Oaxaca, en los tres horarios anunciados. pic.twitter.com/KDSP6gSTsr — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

¿Dónde presentarán el Examen de Control este jueves?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el miércoles presentaron su Examen de Control Presencial los primeros 501 aspirantes, de los 2 mil 144 que se registraron para la sede de León, Guanajuato.

Mientras que este jueves continuará la aplicación de la prueba que consta de 120 reactivos a responder en un tiempo límite de tres horas a través de una tableta sin conexión a internet en una de las cuatro sedes dispuestas por la máxima casa de estudios.

Sedes del jueves: León , Guanajuato: Hotel Real de Minas Poliforum – Blvd. Adolfo López Mateos #2211, colonia Las Bugambilias Oaxaca , Oaxaca: Hotel San Felipe – Av. Jalisco #15, colonia San Felipe del Agua



Mientras que en ambas instalaciones habrá tres turnos: 09:00 a 12:00 horas, 13:00 a 16:00 horas y 17:00 a 20:00 horas.

Además, la UNAM recordó a los aspirantes que “no podrán usar teléfonos celulares durante la prueba y no se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes”, mientras que adentro recibirán hojas para realizar los ejercicios necesarios para responder las preguntas, bajo supervisión de trabajadores de la institución.

De igual forma, la próxima semana concluirá la aplicación del Examen de Control Presencial en Tijuana y la Ciudad de México:

16 de agosto: Tijuana , Baja California: Instituto de Investigaciones Jurídicas , sede Tijuana ENID – Esperanza #4750, colonia Soler

17, 18 y 19 de agosto: CDMX : Palacio de los Deportes – Avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, Iztacalco



En caso de duda respecto a la sede, fecha y horario de tu cita, verifica la información a través de la plataforma TU SITIO, que seguirá habilitado permanentemente hasta que concluya el proceso.

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