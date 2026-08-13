Con carta, Hernán Bermúdez Requena se declara inocente y acusa persecución política

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Foto: AFP/Archivo

Desde el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, a través de una carta el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, se declaró inocente de los delitos que se le imputan, a la vez que negó ser líder fundador del grupo criminal “La Barredora”.

El documento, fechado el 3 de agosto de 2026, está dirigido a la opinión pública, familiares y amistades. En él, el exfuncionario de 73 años acusa una presunta persecución política y mediática y cuestiona la forma en que se han construido algunas de las acusaciones en su contra, a la vez que sostiene que su proceso debe conducirse bajo los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad procesal.

“Yo soy inocente porque nunca participé en los hechos que se me acusa”, afirmó al concluir su escrito.

Cuestiona acusaciones y testimonios

En la carta, el exsecretario tabasqueño cuestionó la posibilidad de que algunas acusaciones hayan sido obtenidas a cambio de beneficios procesales y advirtió sobre posibles “decisiones judiciales fabricadas por terceros”, aunque no identificó a las personas que estarían detrás de esos señalamientos ni precisó qué beneficios se habrían otorgado.

Asimismo, sostuvo que la carga de la prueba corresponde a quien acusa y que deben presentarse elementos “sólidos, contundentes, claros, objetivos y precisos”, agregando que algunos medios de comunicación han afectado su reputación desde que su caso comenzó a difundirse en septiembre de 2025.

Ante ello, Hernán “N” indicó que ejercerá su derecho de réplica cuando las condiciones procesales se lo permitan.

¿De qué se le acusa a Bermúdez Requena?

Desde 2025, las autoridades mexicanas identifican a Bermúdez Requenacomo presunto líder fundador de “La Barredora”, organización criminal cuya actividad ha sido relacionada con diversos hechos delictivos en Tabasco, por lo que fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y trasladado a México.

Su trayectoria en el servicio público tabasqueño incluye su paso por las administraciones de Manuel Gurría, Roberto Madrazo, Enrique Priego, Manuel Andrade, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino.

En 1982, Bermúdez Requena ingresó al servicio público estatal y posteriormente ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández.

En la carta, sostuvo que durante su trayectoria no tuvo antecedentes penales y defendió su desempeño al frente de la seguridad estatal. “Mi desempeño jamás fue improvisado”, escribió.

Toda vez que la declaración pública ocurre mientras Bermúdez Requena enfrenta distintos procesos judiciales. En junio de 2026, la Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una condena de 154 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado.

Además, en marzo se cumplimentó una nueva orden de aprehensión por el presunto delito de desaparición forzada de personas, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene otra por delincuencia organizada. También fue vinculado a proceso por el presunto delito de peculado, de acuerdo con la información proporcionada.

Bermúdez Requena afirmó que confía en la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación (PJF) y pidió que su proceso judicial no sea sustituido por una persecución política o mediática.

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