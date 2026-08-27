Cobro de piso encabeza delitos contra empresas: Coparmex

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Coparmex alerta por extorsión a empresarios. Foto: Uno TV

El cobro de piso se convirtió en el delito de mayor impacto entre las empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al afectar al 18% de los socios encuestados, seguido del robo de mercancías en tránsito, con 17.9%.

Extorsión golpea las empresas

De acuerdo con los resultados de Data Coparmex 2026, la extorsión telefónica fue la modalidad más frecuente, al concentrar seis de cada 10 casos. El presidente de Coparmex, Juan José Sierra, aseguró que ese delito mantiene “de rodillas” a los empresarios.

“Extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios y ciudadanos en todo el país y es el delito que mata a la MiPyME (micro, pequeña y mediana empresa)”. Juan José Sierra, presidente de Coparmex

El estudio mostró, además, que en casi 20% de los casos de extorsión los responsables fueron autoridades o personas que se hicieron pasar por servidores públicos.

“El 19.58% de los casos, la extorsión fue realizada por autoridades o por personas que aparentaban serlo, lo que representa que una de cada cinco empresas ha sido afectada por este tipo de extorsión”. Juan José Sierra, presidente de Coparmex

En términos generales, 45.6% de las empresas afiliadas fue víctima de algún delito durante el último año, es decir, prácticamente una de cada dos.

Estados con nivel más alto de victimización empresarial

De acuerdo con la Coparmex, los estados con un nivel más alto de victimización empresarial son:

Michoacán, con 58.7%

Nayarit, con 56.9%

Jalisco, con 56.7%

En contraste, Campeche, Oaxaca y Coahuila reportaron los niveles más bajos.

Mientras que, en materia de corrupción, tres de cada 10 socios reportaron haber enfrentado directamente algún acto de este tipo.

Quintana Roo presentó la mayor incidencia de corrupción atribuida a autoridades, con 50%, seguido de Guerrero, con 43%, y Tlaxcala, con 42%.

“Los estados con mayor incidencia, Quintana Roo con 50%, Guerrero 43%, Tlaxcala con el 42% y los de menor incidencia está Campeche con el 11.8%, Morelos con el 12.9% y Oaxaca con el 20.3%”, Ximena Céspedes, vicepresidenta de Coparmex

Confianza para invertir toca mínimo histórico

La inseguridad y la corrupción se reflejan también en el ánimo empresarial. Sólo 23% de los socios de Coparmex considera que es un buen momento para invertir en México.

Juan José Sierra explicó que el indicador cayó 16.5 puntos porcentuales, hasta su nivel más bajo desde que comenzó la medición en 2020.

“El ánimo para invertir entre los socios de Coparmex que fueron encuestados se desplomó 16.5% y cayó hasta el 23%, su nivel más bajo desde que iniciamos esta medición en 2020, en la mayor caída anual registrada por data Coparmex”, Juan José Sierra, presidente de Coparmex

Los resultados de Data Coparmex 2026 se obtuvieron a partir de 4 mil 21 encuestas, realizadas entre el 31 de marzo y el 12 de junio de 2026, con participación de empresas de distintos tamaños y sectores en las 32 entidades del país.

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