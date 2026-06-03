La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de junio de 2026

Claudia Sheinbaum asegura que no habrá represión contra la CNTE

Claudia Sheinbaum subraya que la Secretaría de Gobernación (Segob) y de Educación (SEP) trabajan en lograr un acuerdo con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al respecto, cuestiona la supuesta intromisión de personas encapuchadas que generaron disturbios en las protestas del pasado 2 de junio.

“Hay demandas legítimas y también hay la posibilidad de cumplir todas o no, porque a lo mejor no se puede, pero el diálogo siempre está abierto”.

Asegura que “lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación de una represión, que por cierto, yo estoy en contra de cualquier forma de represión.”

La presidenta agrega que no es pertinente reunirse personalmente con la CNTE, ya que Segob y SEP tienen la atribución para llegar a un acuerdo.