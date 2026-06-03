La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 3 de junio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 3 de junio de 2026
Claudia Sheinbaum asegura que no habrá represión contra la CNTE
Claudia Sheinbaum subraya que la Secretaría de Gobernación (Segob) y de Educación (SEP) trabajan en lograr un acuerdo con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).
Al respecto, cuestiona la supuesta intromisión de personas encapuchadas que generaron disturbios en las protestas del pasado 2 de junio.
“Hay demandas legítimas y también hay la posibilidad de cumplir todas o no, porque a lo mejor no se puede, pero el diálogo siempre está abierto”.
Asegura que “lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación de una represión, que por cierto, yo estoy en contra de cualquier forma de represión.”
La presidenta agrega que no es pertinente reunirse personalmente con la CNTE, ya que Segob y SEP tienen la atribución para llegar a un acuerdo.
Injerencia de Estados Unidos
Claudia Sheinbaum insiste en que la narrativa de “narcogobierno” que existe en redes sociales es impulsada por la derecha mexicana.
De igual forma, destaca que es importante que la sociedad mexicana note los intereses injerencistas de Estados Unidos con respecto al narcotráfico.
De igual forma, comenta que Estados Unidos sigue sin enviar pruebas que justifiquen la solicitud de detención y extradición de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
“Nunca había ocurrido que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la extradición de gobiernos en funciones”.
Asegura que también defenderían a un funcionario de oposición si el gobierno estadounidense pidiera su extradición.
Además, la mandataria cita a Miguel de la Madrid, quien aseguró en sus memorias que el narcotráfico es un “pretexto” para influir en México. Desde entonces, el expresidente aseguró que la presión seguiría creciendo.
La presidenta destaca que, en la actualidad, es uno de los “elementos centrales” de Estados Unidos. Subraya que el gobierno mexicano usa “todo lo que está en su poder en términos de la legalidad para combatir a la delincuencia organizada”.
Aprovecha para destacar que su gobierno ha detenido a más de 50 mil personas por distintos delitos, entre ellos delincuencia organizada.
La titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde, destaca que el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial da seguimiento en casos de posible corrupción en jueces y magistrados.
Además, revisa los retrasos o tardanzas en la resolución de juicios, estableciendo sanciones. Asegura que el “cuello de botella” en los retrasos son las notificaciones estatales.
En las preguntas de la mañanera, Claudia Sheinbaum menciona este 3 de junio subraya que más del 50% de los integrantes del Poder Judicial eran familiares, pese a que existía una carrera judicial.
“Se volvía en realidad una élite de los mismos que se iban reproduciendo (…) y muchos de ellos tenían vínculos con los poderes económicos”.
Por ello, asegura que la elección judicial mediante el voto ciudadano permite que haya una justicia “lo más imparcial posible”.
Gobierno de México defiende reformas electorales
La titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde, explica que la Constitución ya establecía la prohibición de una intervención extranjera en procesos electorales, antes de la reciente reforma que determina como causal de nulidad de elecciones alguna injerencia extranjera.
La reforma recién publicada agrega como “novedad” que esa intervención puede derivar en una nulidad, conforme lo determinen los tribunales electorales.
La funcionaria rechaza que prevalezcan ambigüedades sobre cómo determinar una injerencia extranjera, pues habrá modificaciones a leyes secundarias “donde se desarrollen los criterios, los estándares de prueba y las reglas de aplicación”.
De igual forma, Luisa María Alcalde destaca que retrasar la elección judicial hasta el 2028 permitirá a la ciudadanía conocer a los candidatos sin cruzar con las elecciones intermedias del 2027.
En cambio, la reforma que permite la verificación de integridad de candidaturas tiene por objetivo revisar los posibles vínculos delictivos de los candidatos.
Para ello, el INE integrará una comisión conformada por tres consejeros, quienes enviarán a las autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia las listas de candidatos que los partidos compartan de forma voluntaria.
Inversiones en conservación de carreteras y creación de caminos artesanales
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, subraya que invertirán 69 mil 299 millones de pesos en conservación de carreteras libre de peaje, cuota, caminos alimentadores y artesanales durante este 2026. La meta sexenal es de 314 mil 146 millones de pesos invertidos.
Dentro de esas obras, destaca la creación de 388 caminos artesanales que abarcan 888 kilómetros para este año. El año pasado, hicieron 135 caminos que, en conjunto, sumaron 432 kilómetros.
De igual forma, realizarán trabajos de conservación en 226 kilómetros de carreteras federales durante este 2026. Todo el proyecto, iniciado en el 2025, contempla una intervención en mil 162 kilómetros.
Además, trabajarán en el mejoramiento de 409 kilómetros de caminos rurales de 10 estados. Las obras se realizarán de junio a octubre de este 2026.
Repavimentación de carreteras federales
De igual forma, Jesús Esteva resalta que han repavimentado 18 mil kilómetros de carreteras federales libres, con una inversión de 50 mil millones de pesos.
Destaca la rehabilitación de 3 mil 170 kilómetros en carreteras de la región noroeste, que abarca Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa.
También, intervinieron en 2 mil 110 kilómetros de carreteras en la región noreste que incluye a Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.
A su vez, repavimentaron 2 mil 444 kilómetros de carreteras en la región centro-occidente. Incluye a Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro.
En la región centro, intervinieron en mil 998 kilómetros de vialidades federales del Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Lo mismo con la región sur-sureste del país, con trabajos de pavimentación en 3 mil 140 kilómetros de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
A través de un enlace, se realiza la entrega de viviendas en el fraccionamiento Infonavit Parques El Triunfo, en el municipio de El Salto, en Jalisco, como parte del programa de Viviendas para el Bienestar.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, resalta que la meta subió de 29 mil 500 a 75 mil 743 viviendas nuevas.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este miércoles 3 de junio.
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