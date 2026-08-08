EE. UU. reanudará actividades parciales en Michoacán, pero mantiene alerta máxima para viajeros

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EE. UU. mantiene alerta máxima para viajes a Michoacán. Foto: Reuters

El Gobierno de Estados Unidos anunció que reanudará parcialmente sus actividades en Michoacán a partir de este sábado 8 de agosto, luego de una suspensión previa. La medida contempla las zonas de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la zona comprendida entre Morelia y Pátzcuaro, informó la Embajada de Estados Unidos en México.

La decisión se tomó con la cooperación y asistencia del Gobierno de México, de acuerdo con la alerta de seguridad publicada este viernes 7 de agosto por la Misión de Estados Unidos en México.

Estados Unidos mantiene alerta máxima para Michoacán

Pese a la reanudación parcial de actividades, el Departamento de Estado mantiene a Michoacán en Nivel 4 de su advertencia de viaje, clasificación que recomienda a ciudadanos estadounidenses no viajar al estado.

El Gobierno de los Estados Unidos reanuda parcialmente sus actividades en Michoacán como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad con Méxicohttps://t.co/aOUsYcupi0 pic.twitter.com/rJcdLbuaQ5 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 7, 2026

La Embajada pidió a los ciudadanos de ese país mantenerse informados mediante medios locales y mantener comunicación con familiares y amigos sobre su ubicación y estado.

También recomendó registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir información y alertas durante su estancia.

¿Qué recomienda EE. UU. a sus ciudadanos?

La Misión de Estados Unidos en México pidió tomar las siguientes medidas:

Mantenerse informado sobre la situación local

Informar a familiares y amigos sobre su ubicación

Registrarse en el programa STEP

Llamar al 911 en caso de emergencia

en caso de emergencia Contactar a la Embajada de Estados Unidos si requieren asistencia

La alerta señala que la reanudación de actividades se realizará específicamente en las zonas mencionadas; sin embargo, la clasificación de Nivel 4 para Michoacán continúa vigente.

La Embajada también puso a disposición de los ciudadanos estadounidenses sus canales de contacto para solicitar asistencia consular.

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