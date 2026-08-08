EE. UU. reanudará actividades parciales en Michoacán, pero mantiene alerta máxima para viajeros

| 18:01 | Melina Ochoa | Uno TV
EE. UU. mantiene alerta máxima para viajes a Michoacán
EE. UU. mantiene alerta máxima para viajes a Michoacán. Foto: Reuters

El Gobierno de Estados Unidos anunció que reanudará parcialmente sus actividades en Michoacán a partir de este sábado 8 de agosto, luego de una suspensión previa. La medida contempla las zonas de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la zona comprendida entre Morelia y Pátzcuaro, informó la Embajada de Estados Unidos en México.

La decisión se tomó con la cooperación y asistencia del Gobierno de México, de acuerdo con la alerta de seguridad publicada este viernes 7 de agosto por la Misión de Estados Unidos en México.

Estados Unidos mantiene alerta máxima para Michoacán

Pese a la reanudación parcial de actividades, el Departamento de Estado mantiene a Michoacán en Nivel 4 de su advertencia de viaje, clasificación que recomienda a ciudadanos estadounidenses no viajar al estado.

La Embajada pidió a los ciudadanos de ese país mantenerse informados mediante medios locales y mantener comunicación con familiares y amigos sobre su ubicación y estado.

También recomendó registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir información y alertas durante su estancia.

¿Qué recomienda EE. UU. a sus ciudadanos?

La Misión de Estados Unidos en México pidió tomar las siguientes medidas:

  • Mantenerse informado sobre la situación local
  • Informar a familiares y amigos sobre su ubicación
  • Registrarse en el programa STEP
  • Llamar al 911 en caso de emergencia
  • Contactar a la Embajada de Estados Unidos si requieren asistencia

La alerta señala que la reanudación de actividades se realizará específicamente en las zonas mencionadas; sin embargo, la clasificación de Nivel 4 para Michoacán continúa vigente.

La Embajada también puso a disposición de los ciudadanos estadounidenses sus canales de contacto para solicitar asistencia consular.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Corte de EE. UU. bloquea la construcción del salón de baile de Donald Trump

Internacional

Corte de EE. UU. bloquea la construcción del salón de baile de Donald Trump

Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia

Internacional

Abelardo de la Espriella asume la Presidencia de Colombia

Los 8 objetivos con las recompensas más altas ofrecidas por EE. UU.

Internacional

Los 8 objetivos con las recompensas más altas ofrecidas por EE. UU.

Corea del Norte recomienda comer sopa de perro para enfrentar la ola de calor

Internacional

Corea del Norte recomienda comer sopa de perro para enfrentar la ola de calor

Etiquetas: , ,