EE. UU. reanudará actividades parciales en Michoacán, pero mantiene alerta máxima para viajeros
El Gobierno de Estados Unidos anunció que reanudará parcialmente sus actividades en Michoacán a partir de este sábado 8 de agosto, luego de una suspensión previa. La medida contempla las zonas de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la zona comprendida entre Morelia y Pátzcuaro, informó la Embajada de Estados Unidos en México.
La decisión se tomó con la cooperación y asistencia del Gobierno de México, de acuerdo con la alerta de seguridad publicada este viernes 7 de agosto por la Misión de Estados Unidos en México.
Estados Unidos mantiene alerta máxima para Michoacán
Pese a la reanudación parcial de actividades, el Departamento de Estado mantiene a Michoacán en Nivel 4 de su advertencia de viaje, clasificación que recomienda a ciudadanos estadounidenses no viajar al estado.
La Embajada pidió a los ciudadanos de ese país mantenerse informados mediante medios locales y mantener comunicación con familiares y amigos sobre su ubicación y estado.
También recomendó registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir información y alertas durante su estancia.
¿Qué recomienda EE. UU. a sus ciudadanos?
La Misión de Estados Unidos en México pidió tomar las siguientes medidas:
- Mantenerse informado sobre la situación local
- Informar a familiares y amigos sobre su ubicación
- Registrarse en el programa STEP
- Llamar al 911 en caso de emergencia
- Contactar a la Embajada de Estados Unidos si requieren asistencia
La alerta señala que la reanudación de actividades se realizará específicamente en las zonas mencionadas; sin embargo, la clasificación de Nivel 4 para Michoacán continúa vigente.
La Embajada también puso a disposición de los ciudadanos estadounidenses sus canales de contacto para solicitar asistencia consular.
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