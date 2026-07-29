Repetir el examen de la UNAM no dejará contentos a todos, advierte profesor

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El examen de ingreso a la UNAM 2026 enfrenta cuestionamientos luego de que el análisis estadístico de los resultados mostrara un comportamiento atípico frente a los cinco años anteriores, explicó el doctor Arturo Erdely Ruiz, profesor de tiempo completo de la FES Acatlán.

El especialista señaló que la universidad enfrenta un problema complejo, pues cualquier decisión para resolver la polémica debe considerar aspectos estadísticos, legales, administrativos y operativos.

“Yo he analizado estadísticamente los datos y sí, desde un punto de vista estadístico, uno puede estimar más o menos qué porcentaje tuvieron comportamiento atípico. No necesariamente habría que convocarlos a todos a repetir el examen”.

¿Qué reveló el análisis estadístico?

Erdely Ruiz explicó que la primera señal surgió antes de la publicación de resultados, cuando la propia UNAM informó que había detectado comportamientos extraños durante la aplicación virtual y canceló alrededor de 2% de los exámenes.

“La primera señal fue, y lo anunció anticipadamente la universidad, que antes incluso de publicar los resultados, que había detectado un cierto porcentaje de actitudes extrañas; por eso había cancelado como el 2% de los exámenes”.

De acuerdo con el académico, mientras las distribuciones de resultados de los cinco años previos eran similares entre sí, la correspondiente a 2026 presentó un comportamiento que calificó como atípico.

Repetir el examen: las opciones que analiza la UNAM

Una de las alternativas sería reaplicar el examen de admisión a todos los aspirantes bajo las mismas condiciones, pero de manera presencial o tal vez sólo a un porcentaje, según Erdely Ruiz.

“En tan poco tiempo tener que convocar a más de 150 mil estudiantes a que hagan un examen presencial, sí implicaría un esfuerzo muy grande. Quién sabe si está en las posibilidades de la universidad en términos de logística y de presupuesto. La otra es hacer un análisis estadístico y determinar a partir de qué umbral por carrera habría que convocarlos. Cualquier decisión que se tome no va a dejar contentos a todos”.

Por ahora, la prioridad es que la comisión multidisciplinaria creada por la UNAM analice las evidencias y determine la salida más viable para preservar la credibilidad del proceso de admisión.

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