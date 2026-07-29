Morena y oposición chocan por propuesta sobre derechos de las audiencias

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Foto: Cuartoscuro

Morena y la oposición protagonizaron un nuevo choque en la Comisión Permanente por la propuesta de lineamientos sobre los derechos de las audiencias en radio y televisión. Mientras el oficialismo defendió que el proyecto está abierto a cambios mediante una consulta pública, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron que podría derivar en restricciones a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico.

Morena defiende consulta sobre derechos de las audiencias

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la propuesta no es definitiva y que se encuentra en un proceso de consulta pública para recibir observaciones de especialistas, medios de comunicación y ciudadanos.

“Se sometió a una consulta pública, no es la Biblia lo que se está consultando, es una propuesta que van a ser 20 días, están invitados todos los que se dedican a los medios de comunicación… Entonces, hay que esperar a que termine esta consulta pública y tener un documento que incluso puede ser debatido”. Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado.

Oposición acusa riesgo de una “ley mordaza”

Desde la oposición, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, sostuvo que la propuesta busca imponer un modelo de control sobre los contenidos que consumen los ciudadanos.

“Morena quiere decidir qué ve la gente, qué escucha la gente, qué opiniones no debe escuchar la gente, eso es lo que está haciendo Morena con un reglamento que incluso supera las restricciones constitucionales. Es tan grave lo que están proponiendo que supera todo lo que habíamos visto en este país, ni a Victoriano Huerta se le ocurrían estas cosas”. Rubén Moreira, coordinador del PRI en Diputados.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que cualquier regulación debe garantizar la libertad de expresión y proteger el trabajo de quienes ejercen el periodismo.

“En un país que enfrenta graves problemas de inseguridad y violencia. debemos proteger a quienes informan, cuestionan y hacen visibles las preocupaciones de la sociedad. Ninguna disposición debe generar mecanismos de presión o inhibir el ejercicio libre del periodismo”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados.

En contraste, para los aliados de Morena en el Congreso, la postura de la oposición es exagerada. Para el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, la propuesta no pone en riesgo la libertad de expresión.

“Yo creo que hay un tema exagerado de que se está censurando y que se va a prohibir, yo creo que no está en riesgo el derecho a la libertad de expresión, pero hay que ser responsables y también autocríticos, porque hay medios de comunicación que tienen espacios noticiosos que son una campaña permanente de denostación ¿Cómo paras eso? ¿Cómo regulas eso?”. Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT en Diputados

La consulta pública sobre los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias en radio y televisión en México concluirá el próximo 21 de agosto de 2026.

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