México envía 104 brigadistas a Canadá para combatir incendios forestales

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México se une contra los incendios en Canadá con 104 brigadistas. Foto: Conafor

Un contingente integrado por 104 especialistas mexicanos en el combate de incendios forestales llegó a la provincia de Ontario, Canadá, para apoyar las labores de control y liquidación de los incendios que afectan esa región. La llegada del personal fue reconocida por el Gobierno canadiense.

“Bomberos de México han llegado a Ontario para ayudar a combatir los incendios forestales. Su llegada pone de relieve la solidez de nuestros lazos y la cooperación que mantenemos a través del Plan de Acción Canadá-México. Canadá agradece sinceramente a los bomberos su valentía y dedicación.”

Firefighters from #Mexico have arrived in #Ontario to help combat wildfires. Their arrival highlights the strength of our ties and cooperation through the Canada-Mexico Action Plan. Canada sincerely thanks firefighters for their bravery and dedication. pic.twitter.com/hVEejR1z2z — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) July 29, 2026

Conafor coordina el envío del contingente mexicano

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), desplegó un grupo conformado por 100 personas combatientes y cuatro técnicos especializados, quienes partieron el 28 de julio con destino a Thunder Bay, Ontario.

📄 #COMUNICADO | México despliega 104 combatientes y personal especializado para apoyar a Canadá en la atención de incendios forestales.



➡️ https://t.co/T0fiVyexqK#SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/NeXjUr6kaX — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) July 28, 2026

El contingente se incorporará a las operaciones coordinadas por las autoridades canadienses para enfrentar los incendios forestales que continúan activos en esa provincia. Entre las 104 personas enviadas se encuentran cinco mujeres, originarias de Coahuila, Guanajuato y Jalisco.

Este lunes, la CONAFOR prepara a un contingente de 104 personas 👩‍🚒👨‍🚒 que partirá hacia Canadá este 28 de julio para apoyar las labores de combate a incendios forestales en Thunder Bay, Ontario🇨🇦. pic.twitter.com/IyMEm6loOF — CONAFOR (@CONAFOR) July 27, 2026

Brigadistas de 24 estados participan en la misión

El personal proviene de dependencias de Protección Civil estatal y municipal, brigadas de manejo del fuego, autoridades ambientales de los tres órdenes de Gobierno, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y organizaciones de la sociedad civil.

La delegación está integrada por representantes de 24 entidades federativas:

Aguascalientes

Baja California

Chiapas

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Jalisco es la entidad que aporta el mayor número de integrantes, seguida por Michoacán, Durango, Tamaulipas y Chiapas.

Thunder Bay enfrenta incendios forestales de gran magnitud

La ciudad de Thunder Bay, en la provincia canadiense de Ontario, enfrenta incendios forestales de gran magnitud que han afectado amplias zonas de vegetación. Las autoridades mantienen labores para contener el avance del fuego y monitorean la evolución de la emergencia ante el riesgo que representan las condiciones climáticas.

So…. Thunder Bay, Ontario is experiencing massive wild fires. 🔥



Video credit : international_lx pic.twitter.com/lFp9c7JRPG — 🇨🇦 Jack (@JackDan110) July 15, 2026

Cooperación entre México y Canadá para atender emergencias forestales

La Conafor explicó que esta movilización forma parte del Memorándum de Entendimiento y del Plan Operativo para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre México y Canadá, mecanismo que permite el apoyo mutuo cuando alguno de los dos países enfrenta emergencias de gran magnitud.

Este martes 28 de julio 📆✈️ partió el contingente mexicano con destino a Thunder Bay, en la provincia de Ontario, Canadá.



Te invitamos a escuchar algunos de sus testimonios que nos brindaron antes de tu partida. pic.twitter.com/kAs1CI1oKi — CONAFOR (@CONAFOR) July 29, 2026

Con esta misión, el Gobierno de México reiteró su disposición para colaborar en acciones internacionales de protección ambiental y atención de desastres, mediante el envío de personal especializado para reforzar las labores de combate a los incendios forestales que afectan territorio canadiense.

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