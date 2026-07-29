INE ordena a “Alito” Moreno retirar publicaciones donde llama “narcopartido” a Morena; el PRI acusa censura

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar nueve publicaciones difundidas por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, y por las cuentas oficiales de ese partido, al considerar que podrían contener expresiones calumniosas contra Morena. Tras la resolución, el dirigente priista acusó al organismo electoral de censura y anunció que impugnará la medida.

De acuerdo con un comunicado del INE, Morena presentó una queja contra Alejandro Moreno y el PRI por diversas publicaciones en redes sociales donde se utilizaban expresiones como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”.

Según el partido denunciante, esas expresiones le atribuyen falsamente vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Tras analizar el caso en una sesión extraordinaria urgente de carácter privado, la Comisión determinó procedente dictar medidas cautelares respecto de:

Cinco publicaciones realizadas desde la cuenta de Alejandro Moreno

realizadas desde la cuenta de Alejandro Moreno Cuatro publicaciones o reposteos difundidos por la cuenta oficial del PRI

La Comisión concluyó que esos mensajes podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos, al asociar a Morena con actividades relacionadas con el narcotráfico sin un sustento fáctico.

En cambio, el INE declaró improcedente la tutela preventiva solicitada por Morena para impedir futuras publicaciones, al considerar que se sustentaba en hechos futuros de realización incierta.

#BoletínINE 📄| La Comisión de Quejas y Denuncias del #INE determinó procedente la adopción de medidas cautelares contra las publicaciones realizadas por el PRI.



🔗Más información en el enlace👇https://t.co/yooftCknNE pic.twitter.com/Uf8suwrufl — @INEMexico (@INEMexico) July 29, 2026

La respuesta de Alejandro Moreno

Luego de conocerse la resolución, Alejandro Moreno publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que la Comisión decidió, por unanimidad, prohibirle llamar “narcopartido” a Morena y ordenó retirar las publicaciones tanto de sus redes sociales como de las cuentas oficiales del PRI.

El dirigente calificó la resolución como un acto de censura, sostuvo que limita la crítica política y acusó al INE de proteger al partido en el poder.

En su posicionamiento, afirmó que el instituto “dedica su tiempo a perseguir palabras” en lugar de garantizar elecciones libres de la injerencia del crimen organizado, y aseguró que su partido ha documentado y denunciado esa situación desde 2021.

URGENTE, A LA OPINIÓN PÚBLICA:



Hace unos momentos, la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico decidió, por unanimidad, prohibirme calificar a MORENA de NARCOPARTIDO y ordenó retirar de mis redes y de las del @PRI_Nacional los mensajes en los que la señalé de esa manera.… pic.twitter.com/EyhfKuvM1A — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 29, 2026

También anunció que el PRI impugnará la resolución y adelantó que llevará el caso ante organismos internacionales, al considerar que las instituciones electorales están siendo utilizadas para restringir la crítica contra Morena.

Moreno sostuvo además que continuará denunciando lo que considera vínculos e investigaciones relacionadas con el partido gobernante y concluyó su mensaje asegurando que “la libertad no se negocia y la verdad no se elimina mediante un acuerdo administrativo“.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.