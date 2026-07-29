Toma nota: fecha confirmada de inicio del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP

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Regreso a clases. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El regreso de los estudiantes de educación básica ya tiene fecha. De acuerdo con el calendario oficial del Ciclo Escolar 2026-2027 dado a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP), será a finales de agosto cuando los alumnos vuelvan a las aulas.

¿Cuándo es el inicio del Ciclo Escolar 2026-2027?

El lunes 31 de agosto millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas con el inicio del Ciclo Escolar 2026-2027.

Sin embargo, para los docentes, las actividades comenzarán una semana antes, pues, de acuerdo con las fechas oficiales, del 24 al 28 de agosto habrá Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva.

Foto: SEP

¿Cuándo serán las vacaciones de diciembre?

Una vez que comience el ciclo escolar 2026-2027, los estudiantes podrán gozar del primer periodo vacacional hasta diciembre, con las vacaciones de invierno.

Las vacaciones de diciembre serán del lunes 21 de diciembre de 2026 hasta el martes 5 de enero de 2027. Sin embargo, no regresarán a las aulas hasta el jueves 7 de enero, pues el miércoles 6 está marcado como suspensión de labores docentes.

¿Qué festivos habrá antes de las vacaciones de diciembre?

Aunque el primer periodo de vacaciones será hasta diciembre, el calendario oficial marca algunos días de descanso para los estudiantes. De acuerdo con la SEP, en septiembre habrá dos días: el miércoles 16 y el viernes 25, este último por consejo técnico.

En octubre será el viernes 30, también por consejo técnico.

Finalmente, en noviembre gozarán de, al menos, tres días ausentes de las clases:

Lunes 2

Lunes 16

Viernes 27

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