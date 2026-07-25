Examen UNAM e IA: especialistas detectan anomalías en los resultados

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Los resultados del examen UNAM en línea encendieron alertas entre especialistas, luego de que se detectaran aumentos atípicos en los puntajes mínimos de ingreso y un mayor número de aspirantes con calificación perfecta. Investigadores consideran que la principal hipótesis es el posible uso de Inteligencia Artificial (IA) para resolver la prueba, mientras la Universidad Nacional anunció la suspensión temporal de ingreso a la licenciatura y una investigación sobre lo ocurrido.

La inquietud surgió tras la publicación de los resultados del proceso de ingreso a licenciatura. Aspirantes como Elizabeth Trejo aseguran que los aciertos mínimos para ingresar a algunas carreras aumentaron de forma considerable respecto a años anteriores, lo que, afirman, complicó aún más obtener un lugar.

Elizabeth, quien ha intentado ingresar cuatro veces a una licenciatura de la UNAM, explicó que en procesos anteriores los puntajes mínimos rondaban entre los 50 y 60 aciertos, mientras que ahora superan los 90 en algunas carreras.

El sociólogo e investigador educativo Humberto González, de la UNAM-CINVESTAV, señaló que los resultados presentan un comportamiento “atípico” y “anómalo”, principalmente por el incremento en los puntajes mínimos de ingreso. Añadió que, en años anteriores, las variaciones eran de apenas dos o tres aciertos.

Otro dato que llamó la atención es que el número de aspirantes con puntaje perfecto, de 120 aciertos, pasó de un promedio histórico de cinco a 14 este año.

UNAM investigará lo ocurrido tras el examen en línea

La investigadora del CINVESTAV, Alma Maldonado, afirmó que las estadísticas muestran una clara inflación en los resultados y en los aciertos mínimos requeridos para ingresar a las distintas licenciaturas.

Ante estos señalamientos, la UNAM informó mediante un comunicado que integrará una comisión técnica para investigar el proceso y presentar un informe transparente sobre lo sucedido.

Para Humberto González, la hipótesis con mayor fuerza es el uso de Inteligencia Artificial para resolver el examen. Por su parte, Alma Maldonado consideró que se trata de un momento delicado para la Universidad debido a las dudas y cuestionamientos que generó el proceso.

Humberto González sostuvo que la aplicación presencial evitaba este tipo de inconvenientes, mientras que Alma Maldonado señaló que ve muy difícil que la Universidad cancele totalmente el ingreso de los estudiantes ya aceptados.

Mientras tanto, aspirantes como Elizabeth Trejo aseguran que seguirán intentando ingresar sin recurrir a herramientas artificiales y consideran que el aumento en los puntajes pudo deberse a que algunos participantes hicieron trampa durante el examen.

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