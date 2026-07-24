Examen UNAM: ¿Hubo trampa en la admisión en línea?

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UNAM. Foto: Cuartoscuro.

La UNAM quiso inaugurar la era del examen de admisión totalmente en línea. Más de 191 mil aspirantes, 158 mil sustentantes; apenas 21 mil 962 lugares. En el papel, modernización; en los hechos, advertencia.

La alarma sonó de inmediato. En 2025, solo 9% superó los 100 aciertos; este año, 29% de los aspirantes a medicina, actuaría, ingeniería aeroespacial, lograron puntajes casi perfectos nunca vistos. Eduardo Backhoff, experto en educación, dijo que el examen fue más fácil o los estudiantes más brillantes… o hubo trampa.

La UNAM presumió una inteligencia artificial que vigilaría todo. No frenó a miles de tramposos. El fracaso no fue técnico; fue institucional. El rector, Leonardo Lomelí, conocía el riesgo y lo dejó correr. Los resultaron salieron el 17 de julio, sin auditoría. Primero, se legitimó el experimento; después, se revisó. Ahora, es irreversible.

No fue la Universidad la que evaluó a los aspirantes. Fue el examen el que reprobó a la UNAM.

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