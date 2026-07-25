UNAM detiene inscripciones a licenciatura de forma provisional; conoce la razón

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los trámites de inscripción y entrega de documentos para quienes fueron aceptados al primer ingreso de las licenciaturas de la UNAM quedaron suspendidos de manera provisional para el ciclo escolar 2026-2027/1. La medida fue informada por la Universidad Nacional Autónoma de México y aplica a los procesos que iniciarían el lunes 27 de julio.

La UNAM explicó que la suspensión permanecerá vigente mientras una Comisión Técnica de expertas y expertos revisa el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026. La universidad señaló que las conclusiones y recomendaciones de este grupo serán presentadas en los próximos días para definir la continuidad del proceso.

La UNAM informa la suspensión provisional de las inscripciones para el primer ingreso a las licenciaturas > https://t.co/edzkILyfuN pic.twitter.com/oV6Yewtfe6 — UNAM (@UNAM_MX) July 25, 2026

UNAM suspende inscripciones mientras revisa el concurso de ingreso

La institución informó que esta decisión busca salvaguardar la certeza de todas las personas que participaron en el proceso de admisión y garantizar que las actuaciones institucionales se desarrollen con pleno apego a la Legislación Universitaria.

También precisó que las autoridades universitarias darán a conocer, a través de sus medios oficiales, las determinaciones sobre la continuidad del proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1, una vez que la Comisión Técnica entregue sus conclusiones y recomendaciones.

UNAM afirma que prioriza la transparencia y la legalidad

En su comunicado, la UNAM aseguró que actúa con la convicción de ser un ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos, los cuales, afirmó, protegen la integridad y la honestidad académica.

La universidad indicó que estos principios son la base del trabajo de estudiantes, personal académico, funcionarias, funcionarios y trabajadores para hacer realidad las libertades de cátedra e investigación, así como la autonomía universitaria.

Finalmente, reiteró su compromiso con la transparencia institucional y con la protección del derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad para todas las personas aspirantes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.