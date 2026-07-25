Alejandro Leyva Aguilar: ¿Qué se sabe del asesinato del periodista en Oaxaca?

| 21:53 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

En México, informar puede ser una condena de muerte… Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado en Oaxaca horas después de publicar su última columna… tenía 60 años y tres décadas en el periodismo… según Artículo 19, es el sexto comunicador asesinado en el país en lo que va de 2026.

Su delito fue el de las voces incómodas: preguntar, señalar y exhibir al poder… Leyva había denunciado amenazas desde hacía un año ante las autoridades… nadie lo protegió… la omisión del Estado fue el preludio del crimen.

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